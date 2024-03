Eleonora Giorgi a Verissimo, come sta? «Spero che la chemio funzioni». La carriera, la vita privata, i figli (da due mariti diversi) e la malattia

Torna come ogni sabato l'appuntamento con Verissimo su Canale 5. Da Nina Senicar a Mr. Rain, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 2 e domenica 3 marzo): da Mr. Rain a Eleonora Giorgi e poi Nina Senicar e Michelle Hunziker

Tra questi, anche Eleonora Giorgi da qualche anno lontana dalla televisione italiana. Scopriamo dunque qualcosa in più sull'attrice.

Eleonora Giorgi, chi è

Eleonora Giorgi è un'attrice, regista e sceneggiatrice italiana. Nata il 21 ottobre 1953 (ha 70 anni) a Roma, in Italia, da una famiglia di origini inglesi e ungheresi. Esordisce nel 1972 come attrice non accreditata nel film Roma di Fellini e l’anno seguente è protagonista di Storia di una monaca di clausura. Dopo alcuni ruoli in commedie sexy all’italiana, inizia a recitare anche in pellicole drammatiche come L’Agnese va a morire e Dimenticare Venezia, per poi tornare alla commedia con una delle sue parti più celebri, quella in Borotalco al fianco di Carlo Verdone.

Negli anni Novanta e Duemila si sposta dal grande al piccolo schermo dove prende parte a Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni. Nel 2003 debutta dietro la macchina da presa con Uomini & donne, amori & bugie e nel 2009 torna alla regia con L’ultima estate. Dopo una pausa di diversi anni, nel 2016 torna a recitare in My Father Jack e Attesa e cambiamenti. Nel 2018 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle e al Grande Fratello VIP. Dal 2019 al 2020 è opinionista di Live - Non è la D’Urso.

La vita privata

Nel 1974 l'attrice fu indagata per incauto affidamento, a causa della morte del fidanzato diciassettenne Alessandro Momo in un incidente in cui era alla guida della motocicletta Honda CB 750 Four, da lei prestatagli prima di partire per un viaggio, in quanto il giovane non era ancora abilitato alla guida di maximoto. Nel 1979 Eleonora Giorgi sposò l'editore Angelo Rizzoli con cui nel 1980 ha un figlio (Andrea).

I due divorziarono nel 1984, in seguito allo scandalo P2, a causa del quale Rizzoli venne arrestato. Il Tribunale di Milano attribuì alla Giorgi la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli del marito.

Perché si è allontanata dal cinema

Secondo quanto riportato nella sua biografia, Nei panni di un'altra, e in alcune interviste televisive, sul finire degli anni ottanta, la Giorgi ha preferito allontanarsi dal mondo del cinema a causa dei pesanti giudizi morali espressi da parte dell'opinione pubblica e di esponenti del grande schermo proprio in merito a tale vicenda, che ebbero pesanti ricadute a livello umano e professionale, precludendole ogni possibilità di ottenere ruoli cinematografici di rilievo, ma anche e soprattutto per dedicarsi alla sua vita privata lontano dai riflettori. Sempre nello stesso libro e in un'intervista con Pippo Baudo nella puntata del 2 ottobre 2016 di Domenica in, oltre ad aver reso pubblico un suo breve flirt con l'attore Warren Beatty nel 1982, ha dichiarato di aver avuto una grave dipendenza dall'eroina, iniziata nel 1974 dopo la morte del suo allora fidanzato Alessandro Momo, e di essere stata salvata proprio dal matrimonio con Rizzoli. Dopo la separazione da Angelo Rizzoli, la Giorgi si legò sentimentalmente all'attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2 e sposato nel 1993, con il quale nel 1991 ebbe il secondo figlio, Paolo. Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, è stata fidanzata fino al 2007 con il romanziere Andrea De Carlo. Nel 2021, in un’intervista al Messaggero, si è dichiarata single.

Il tumore al pancreas

Eleonora Giorgi sta affrontando un periodo molto delicato, in piena lotta contro la malattia che l’ha colpita di recente: il tumore al pancreas, rivelato ai fan nel 2023. L’attrice non perde il sorriso grazie alla sua determinazione e alla gioia che le donano i famigliari ma è consapevole di non avere certezze del suo futuro. «I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere… Altrimenti me ne vado in un anno», ha rivelato tra le pagine del settimanale Nuovo. L’attrice ha poi continuato a raccontare il suo percorso parlando delle cure, certamente non semplici e leggere. «La mia giornata è scandita da una serie di impegni legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia… Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a modo suo è interessante», ha affermato al settimanale Eleonora Giorgi. Nonostante la paura per la malattia Eleonora è felice per il figlio Paolo Ciavarro, che presto sposerà Clizia Incorvaia. «Sono stata io a spingere mio figlio a fare questo passo perché voglio accompagnarlo alla cerimonia», ha sottolineato Eleonora che, consapevole degli esiti incerti della malattia, non vuole mancare al matrimonio del figlio per nulla al mondo. E proprio per questo nonostante il terribile periodo i due ragazzi hanno deciso di andare avanti nell'organizzazione della cerimonia. I due si sposeranno a primavera, presumibilmente dopo l’operazione di Eleonora «sperando che la chemio funzioni», come lei stessa ha concluso.