Clizia Incorvaia e il corpo cambiato: «Dopo la gravidanza non mi riconoscevo, ora mi sento a mio agio»

Clizia Incorvaia racconta com'è cambiato il suo corpo dopo la gravidanza. La modella, che si sta preparando per il suo matrimonio con Paolo Ciavarro, ha spiegato di essersi affidata a delle esperte per tornare in forma subito dopo avere avuto il suo bambino Gabriele. Per lei, infatti, è sempre stato importante sentirsi a suo agio nel proprio corpo e lo spiega anche nell'ultimo post Instagram.

Il post di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha pubblicato un post in cui si mostra incinta, con il pancino, dopo avere partorito e scrive: «Il nostro corpo e la nostra casa ed è bellissimo sentirsi a proprio agio nella propria pelle.

Può accadere che dopo la gravidanza una donna non si riconosca più moltissimo ma è naturale.

Come però è naturale dopo un po’ di tempo aver voglia di indossare i vecchi abiti. Mi è venuto il desiderio di indossare la taglia di un tempo per sentirmi più sicura e femminile. Fermo restando che la perfezione non esiste ma sentirsi a proprio agio è già un traguardo meraviglioso. Grazie a due donne speciali che mi hanno accompagnato in questo mio percorso di riappropriazione del proprio corpo» e cita il nome di due dottoresse.

Il matrimonio con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno il prossimo 11 ottobre in Campania. I due hanno deciso di celebrare il loro matrimonio a metà strada: lei è siciliana e lui di Roma, così che le rispettive famiglie possano raggiungere gli sposi senza difficoltà. L'influencer e l'ex gieffino stanno preparando tutto per il giorno più bello delle loro vite ed entrambi non vedono l'ora di pronunciare il fatidico "sì".