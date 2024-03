Beatrice Luzzi e Simona Tagli: «Perla Vatiero ha la testa di una 50enne. Quando hai carattere...»

Beatrice Luzzi e Simona Tagli hanno stretto un bel rapporto d'amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. L'attrice romana è entrata in gioco lo scorso 11 settembre e, la settimana scorsa, si è aggiudicata un posto in finale grazie al voto del pubblico che l'ha sempre supportata in questo lungo percorso.

L'attrice milanese, invece, è stata una delle ultime gieffine a varcare la porta rossa ma, grazie alla sua schiettezza e alla sua lucidità in varie situazioni, ha già conquistato il cuore dei fan dello show.

Nelle scorse ore, Beatrice e Simona erano sedute in veranda a parlare del più e del meno e stavano osservando ciò che gli altri concorrenti stavano facendo. Nel loro mirino è finita Perla Vatiero e le due hanno espresso il proprio parere sulla ragazza che, in davvero poco tempo, è diventata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Gf.

Beatrice Luzzi e Simona Tagli si sono espresse a vicenda su Perla Vatiero. La gieffina entrata per ultima all'interno della casa ha detto sorridendo: «Che tipa che è Perla» e l'attrice romana le ha risposto: «Meglio di tanti altri, secondo me. Sì, veramente». Quindi, Simona ha ribattuto: «Quanti anni ha? 25? Perché ha la testa di una di 50. È grande mentalmente, non ha sbavature» e Beatrice ha detto: «Quando hai carattere ce l'hai a 50, 25 e anche a 7 anni, secondo me... è una cosa che non si può cambiare. Puoi modificare il temperamento ma la testa no, quella non la cambi». In passato, Beatrice e Perla hanno avuto qualche discussione che, però, si è sempre conclusa con un chiarimento da persone mature.

I fan del Grande Fratello, in realtà, sono divisi: c'è chi fa il tifo per Beatrice Luzzi e chi, invece, sostiene Perla Vatiero.

Alcuni telespettatori pensano che la 25enne sia stata una delle poche a tenere testa all'attrice romana che, spesso, si è ritrovata a discutere con gli altri inquilini della casa.