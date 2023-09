Pagani, perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: muore a 18 anni

Incidente mortale ieri sera, poco dopo le 21.30, a Pagani. Un ragazzo di 18 anni, Gennaro Basta, originario di San Valentino Torio, ha perso la vita. Il giovane era a bordo della sua moto. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un muro. Inutili i soccorsi. Per il 18enne non c'è stato nulla da fare.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di San Valentino Torio dove è stato proclamato lutto cittadino per domani 4 settembre. «Un' altra tragedia della strada - ha dichiarato il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese - ha colpito duramente la nostra comunità. L'ennesima giovane vita spezzata sull'asfalto».