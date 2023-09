Uno schianto violento che poteva aveva conseguenze tragiche. Paura nella tarda mattinata di ieri sul lungomare Tafuri, dove un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza del parcheggio situato nei pressi del Grand Hotel. Nel violento impatto ad avere la peggio è stato un giovane di appena 23 anni, sbalzato dalla moto nell’impatto violento e rimasto gravemente ferito. Le condizioni del giovane centauro sono apparse subito preoccupanti a causa di una seria ferita ad una gamba. La giovane di 20 anni alla guida dell’automobile ha riportato invece traumi e lievi escoriazioni. Entrambi sono stati traSferiti dai sanitari del 118 all’ospedale Ruggi d’Aragona. Il centauro sbalzato dalla moto è stato trasportato in codice rosso dove gli è stata riscontrata la rottura di tibia e perone. Sul luogo del sinistro per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal comandante Rosario Battipaglia. Intervenuti anche i volontari di Strade Sicure. L’incidente ha causato grosse ripercussioni sul Lungomare e sui via Torrione con traffico congestionato per almeno un’ora. Nel corso delle operazioni di rilievo, non curanti della gravità di quanto accaduto, c’è stato chi in sella a moto e alla guida di auto ha continuato ad avere una condotta di guida accelerata.

LA DINAMICA

Un Suv guidato da un uomo ha accelerato in modo improvviso sulla corsia in direzione nord del lungomare nei pressi del Grand Hotel. Sull’altra corsia un motociclista procedeva a spedita velocità non curante del limite vigente di 40 chilometri orari. E si ripropone l’allarme sicurezza. «Non c’è senso civico – sbotta Claudio Tringali, assessore alla sicurezza - A Salerno non si riesce a far ragionare più automobilisti e centauri. L’autovelox serve fino a un certo punto. Abbiamo a che fare con pazzi scatenati». Nel solo primo semestre del 2023, stando al report di fine luglio dell’ufficio infortunistica della polizia municipale, sono 313 gli incidenti rilevati nel capoluogo, con un bollettino di 235 feriti e 3 morti. «Emerge che tali incidenti – si legge nel report – si verificano per inosservanza della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, per omesso rispetto delle distanze di sicurezza nonché velocità non adeguata». Proprio la lotta alle corse spericolate e alla velocità sulle strade principali della city diventa una priorità del Comune. «L’incidente avvenuto sul lungomare Tafuri poteva avere conseguenze gravi – dice Tringali – il giovane caduto dalla moto è andato in ospedale con una gamba maciullata. Faccio appello a tutti ad una maggiore prudenza. Dopo la ripresa della pausa estiva saranno intensificati i controlli con autovelox mobile. Ma senza il rispetto delle regole di base non andiamo da nessuna parte. Ci sono dei limiti di velocità molto chiari e ben segnalati che non vengono rispettati. Così non andiamo da nessuna parte».