Era sotto effetto di stupefacenti mentre guidava il suo scooter. Provoca un incidente e gli ritirano la patente. È stato denunciato a piede libero un ragazzo di 19 anni, a seguito di un'indagine condotta dalla polizia locale di Nocera Superiore. Il giovane aveva tamponato giorni fa un'auto lungo via Mazzini, nei pressi del Municipio.

APPROFONDIMENTI Nocera Inferiore, chiude con il concerto all'Alba il convento di Sant'Andrea: i tre frati lasceranno la struttura Salerno, imprenditore rapinato con la pistola di 12mila euro alla cassa veloce della banca Cava de' Tirreni, vede un topo e gli spara ma colpisce anche l'abitazione del vicino: la polizia gli sequestra le armi

A seguito del tamponamento, per fortuna del ragazzo e della vittima dell'incidente, nessuno dei due aveva riportato conseguenze fisiche. Questo non ha impedito agli agenti della polizia municipale di svolgere gli accertamenti del caso. L'esito dei test, infatti, richiesto nell'immediatezza del sinistro, è stato trasmesso ieri mattina dall'ospedale dove il ragazzo era stato trasferito per i primi soccorsi. Gli uomini guidati dal comandante Paolo Prudente, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, hanno accertato la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue del ragazzo.

Per il 19enne è così scattata la denuncia, presso la procura di Nocera Inferiore e il contestuale ritiro della patente di guida. L'iter del procedimento seguirà il suo corso, nei prossimi mesi, fornendo la possibilità al giovane di scegliere anche un rito alternativo per definire la sua posizione. Intanto, sempre nel comune di Nocera Superiore, sono state installate due nuove telecamere nel quartiere di Pareti Pucciano. I dispositivi vanno ad incrementare la rete di videosorveglianza urbana in attesa delle 21 nuove postazioni, già oggetto di finanziamento da 150mila euro ricevuto dal Ministero dell'Interno.

I due nuovi occhi elettronici rappresentano un ulteriore deterrente contro atti vandalici ed un utile strumento di accertamento investigativo in caso di reati, quali ad esempio furti e danneggiamenti. Riguardo la sicurezza e l'ordine pubblico è in atto un programma di potenziamento della videosorveglianza urbana, con l'installazione di 21 nuove telecamere in punti sensibili e strategici del territorio, specie lungo le linee dei confini per monitorare chi entra e chi esce da Nocera Superiore. I due nuovi dispositivi, programmati per lettura targhe ed acquisizione immagini di contesto, sono stati posizionati in due incroci: il primo tra via Pucciano e traversa Petraro Pucciano. Il secondo tra via Risorgimento e via Pucciano. Il finanziamento ottenuto dal Ministero rientra nel progetto "Urbs Nuceria Sicura" ed è stato inserito nel Poc Legalità con la prevista implementazione della rete tecnologica integrata e l'ammodernamento tecnologico della sala operativa del comando di polizia locale. Le nuove telecamere saranno utili anche per la rilevazione dei veicoli non coperti da regolare copertura assicurativa, rubati o sottoposti a fermo amministrativo.