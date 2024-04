Dalla sosta selvaggia, molto in voga sotto le Luci d'artista, alla guida spericolata sul Lungomare. Un vasta gamma di infrazioni costate caro. Ma nemmeno poi così tanto se si guarda in casa degli altri e per la precisione negli altri Comuni italiani. Nel corso del 2023 i salernitani hanno speso per il pagamento di multe stradali e verbali amministrativi appena 16,42 euro pro capite. È quanto emerge dall'analisi dei flussi di entrata dei Comuni campani nel corso degli ultimi dodici mesi fotografata dalla Ragioneria dello Stato attraverso il portale Siope. Sino ad oggi – a quanto si apprende - gli automobilisti salernitani più sbadati nei 12 mesi del 2023 hanno fatto incassare al Comune appena 2.086.200,62 euro sul fronte contravvenzione stradali. Ma si scopre che il capoluogo di Salerno ha incassi ben più ridotti rispetto alle altre amministrazioni. Milano, Roma e Firenze sono i comuni che, nel 2023, hanno incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada: il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha anche messo in luce come i tre comuni abbiano incassato, rispettivamente, più di 147, 138 e 71 milioni di euro. Seguono Genova (che nel 2023 ha incassato 35,2 milioni di euro), Bologna (31,6 milioni), Napoli (22,1 milioni), Padova (21,3 milioni) e Verona (20,6 milioni). Complessivamente, nel 2023, i comuni italiani hanno incassato più di 1,5 miliardi di euro provenienti da sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada a carico delle famiglie. Salerno non rientra per niente della top ten delle città con più incassi dalle multe stradali. Il capoluogo ha infatti incassato “appena” 2.080.200, 62 euro secondo il sistema Siope. E l'ammanco rispetto all'incasso del 2022 è considerevole: si tratta di circa 440 mila euro, a fronte dei 2.441.281 euro incassati nello stesso periodo dell'anno scorso. Dal pagamento delle contravvenzioni e dalla stretta sui morosi si può rilanciare un piano di investimenti sulla manutenzione stradale e la sicurezza. Il comando di polizia municipale sta passando in rassegna tutti i verbali non pagati per scovare i debitori delle sanzioni stradali. A inizio aprile, infatti, l'ufficio contravvenzioni del comando di polizia municipale ha passato in rassegna i verbali mai saldati. Si tratta di circa 13 mila verbali del valore di 1 milione e 800 mila euro. Da qui l'emissione di 7 mila cartelle esattoriali che saranno spedite a casa dei salernitani mal pagatori.

Ritornando al focus di Facile.it sulla base dei dati Siope si evince che Salerno, in quanto ad incassi dalle mule stradali, si collochi in una posizione bassa in quanto a pagamenti delle sanzioni stradali. Analizzando i dati relativi ai comuni italiani più piccoli, con meno di mille residenti, al primo posto si posiziona Carrodano, provincia di La Spezia, che conta appena 464 abitanti ma, nel 2023, ha incassato più di 975 mila euro in multe stradali.