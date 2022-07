Netflix cede alla pubblicità: abbonamenti meno cari ma con spot. Microsoft primo cliente

Sì, anche Netflix avrà la pubblicità. Si appresta a crollare uno dei miti della piattaforma re dello streaming degli ultimi anni. Ad annunciarlo però non è stata direttamente la casa californiana ma Microsoft, che oggi ha spiegato che gestirà le vendite di spazi pubblicitari sulla piattaforma del colosso dello streaming, che vuole proporre abbonamenti meno cari ma con qualche spot. Netflix ha preso questa decisione dopo un primo trimestre deludente, con la perdita di abbonati per la prima volta in 10 anni, e dopo anni di resistenza contro l'idea di diffondere pubblicità. Ora offrirà sia l'opzione con gli spot, sia quella meno cara senza interruzioni pubblicitarie.

