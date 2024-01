Cyberattacco a Microsoft, violati account email da parte di hacker legati alla Russia

Microsoft è stata vittima di un cyberattacco da parte di hacker legati alla Russia, che sono riusciti a entrare in un numero limitato di account email. L'attacco è stato eseguito da Midnight Blizzard, gruppo conosciuto per l'attaccare gli stati, le entità diplomatiche, le organizzazioni non governative e i fornitori servizi informatici negli Stati Uniti e in Europa. L'attacco è stato individuato il 12 gennaio ma sarebbe iniziato in novembre.

Gli hacker hanno anche scaricato documenti allegati a email. 'Intrusionì, secondo quanto reso noto, anche in mail aziendali di staff della cybersecurity e del team legale.