Spotify, videoclip musicali per i profili Premium

I video musicali, lanciati agli inizi degli anni ’80, hanno rivoluzionato il legame tra artisti e fan di tutto il mondo, trasformando le canzoni più amate in vere e proprie esperienze visive. Da allora, non solo i videoclip sono diventati uno dei principali modi con cui i fan scoprono e si innamorano degli artisti, ma quelli più iconici sono entrati a far parte della cultura pop, creando conversazioni e influenzando stili e tendenze.

Spotify, la popolare piattaforma di streaming con una comunità di oltre 602 milioni di utenti, ha annunciato il lancio della versione beta dei video musicali per gli abbonati Premium in 11 paesi, tra cui l’Italia. Questa funzionalità, si aggiunge ad altre come Canvas, Clip, Biografie degli artisti, Eventi dal vivo e Merch rafforzando ulteriormente il legame tra gli artisti e i loro fan.

Questa versione, per il momento, comprende un catalogo ristretto di video musicali, che include le hit di alcuni artisti internazionali come Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice, una selezione che permetterà ai fan di creare connessioni ancora più profonde con gli artisti e di godere appieno della loro musica.

Inizialmente i video musicali saranno disponibili per gli utenti premium di Regno Unito, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya, i quali potranno usufruire di un catalogo ancora limitato di contenuti. Per guardarli, sarà sufficiente accedere dai propri dispositivi Apple, Android, Desktop o Tv e selezionare l’opzione “Passa al video” disponibile per i brani musicali supportati. A questo punto, i video verranno riprodotti nella sezione “In riproduzione ora”. Se si vuole tornare all’ascolto in background, basta cliccare su “Passa all’audio”. Sarà possibile, inoltre, guardare i video musicali a schermo intero, selezionando sul proprio dispositivo la modalità panoramica.

I feedback degli utenti e degli artisti saranno fondamentali in questa fase, perchè consentiranno a Spotify lo sviluppo della versione Beta, aggiungendo ulteriori funzionalità ed ampliando il catalogo dei video disponibili.