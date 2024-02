Allarme fake news, l’inteligenza artificiale come antidoto

Nonostante l’ultimo sondaggio del World Economic Forum, secondo cui l’Intelligenza Artificiale emerge come amplificatrice della “misinformation”, i professionisti del settore vedono nella tecnologia un “artificial detective” in grado di rilevare il tasso di autenticità delle informazioni. Il motivo dietro lo sviluppo di questo scenario sono le fake news, ovvero le classiche “bufale” che, stando ad una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali da Espresso Communication in vista dell’Ai Week in programma dall’8 al 12 aprile, sono motivo di ansia e preoccupazione per i cittadini di tutto il mondo. Le prime conferme in merito giungono da una recente indagine condotta su scala globale dal The Guardian, secondo cui il fenomeno coinvolge quasi 9 persone su 10 (85%). Un’ulteriore ricerca, effettuata dall’Università di Oxford, che prende in analisi Regno Unito, Stati Uniti e Germania, rileva una percentuale sfiora il 60%. E ancora, El Paìs specifica che miliardi di persone in tutto il mondo, nel corso del 2024, soprattutto in occasione di eventi importanti come le elezioni politiche, dovranno prendere decisioni che possono potenzialmente essere influenzate dalla fake news. Nel nostro Paese, stando a quanto indicato da Eurispes, quasi 7 persone su 10 si considerano preoccupate dallo scenario attuale, in particolar modo per quelle notizie pubblicate e diffuse sui social media. La situazione generale risulta ancora più allarmante se si considerano i risultati dell’indagine elaborata dal World Economic Forum e ripresa da Irish News: l’intelligenza artificiale, a causa delle nuove piattaforme basate sulla Generative Ai, amplificherebbero la diffusione di contenuti fake e, di conseguenza, la disinformazione online.

Di contro, se esiste una soluzione per invertire un trend, questa potrebbe essere ricercata proprio grazie alla tanto discussa intelligenza artificiale. Com’è possibile che l'Ia diventi un alleato della verità? In primis, lo spiega Medium, secondo cui l’Ia, attraverso l’elaborazione del linguaggio naturale e il deep learning, è in grado di analizzare il contenuto, il sentiment e la struttura dei singoli articoli al fine di rilevare modelli e incoerenze che potrebbero indicare falsità o imprecisioni. Un esempio concreto viene offerto dal Massachusetts Institute of Technology, i cui ricercatori hanno sviluppato un sistema Ai centered in grado di determinare la veridicità di una news con una precisione pari al 70%, valutando il pezzo sia da un punto di vista linguistico sia analizzando il contesto storico di appartenenza. Ulteriori indicazioni in merito giungono dall’Italia e, nello specifico, da esperti del Bel Paese, ovvero Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori della community Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e organizzatori dell’AI Week, evento di punta del settore: «l’Ia non sarà mai un nemico dell’umanità e, di conseguenza, non lo sarà nemmeno dell’informazione. Anzi, più andremo avanti, più sarà essenziale affidarsi all’artificial intelligence, perché con l’ausilio di algoritmi e piattaforme ad hoc, può identificare esagerazioni, pregiudizi e altri indicatori di disinformazione. In questo modo, la tecnologia diventa un vero e proprio «artificial detective» in grado di preservare la salute mediatica ed informativa globale. Quello delle fake news, relazionate all’Ia, è un tema molto attuale e, proprio per questo, verrà definito nel migliore dei modi in occasione dell’ormai imminente edizione dell’evento in programma dall’8 al 12 aprile con due giornate in presenza al Palacongressi di Rimini, con i maggiori esperti del settore riuniti per parlare di questo tema e di molto altro».