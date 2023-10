Campi Flegrei, registrati 1106 terremoti a settembre

1106 eventi sismici sono stati registrati nel mese di settembre nei Campi Flegrei, (ad agosto scorso erano 1118).

È quanto riferisce l'ultimo bollettino mensile di monitoraggio pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano.

Una intensa attività sismica di cui, l'evento di maggiore intensità, è stato registrato martedì 27 settembre alle ore 3:35, magnitudo 4.2, profondità 3 km e con epicentro alla Solfatara, in località Pisciarelli.

Il sisma, il più forte degli ultimi 40 anni avvertito in zona, che ha svegliato in piena notte migliaia di abitanti dei Campi Flegrei e a Napoli.

Scrive la sezione napoletana dell'Ingv: «Durante il mese settembre 2023 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 1106 terremoti con una Magnitudo massima=4.2±0.3.

Di questi, 1017 eventi ( 92% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo, 70 eventi (circa il 6,3% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 a 1.9, 15 eventi (circa l'1,4% del totale), hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9 e 3 eventi (circa lo 0,3% del totale), hanno avuto una magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9 e 1 evento (0,1 % del totale) ha avuto una magnitudo>= 4.0. In totale sono stati localizzati 761 eventi (circa il 69% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l'area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e il golfo di Pozzuoli, con profondità fortemente concentrate nei primi 3 km e profondità massima di circa 4 km.»

E ancora, «le reti dimonitoraggio delle deformazioni del suolo confermano una geometria radiale del sollevamento centrato nell'area di Pozzuoli con una velocità di circa 15±3 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE), a partire da novembre 2005, è di circa 115 cm - ( il mese scorso era 113 ) - di cui circa 82 cm da gennaio 2016. Nell’intervallo 21-23 settembre si è registrato un sollevamento del suolo di circa 1 cm alla stazione GNSS di RITE».