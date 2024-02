Ducati Lenovo Team: sempre più tecnologia in vista del MotoGp 2024

Nel mondo della MotoGp, guidato dalla tecnologia, la capacità di comprendere i dati e utilizzarli per prendere decisioni strategiche è oggi più cruciale che mai. All’evento “Campioni in Pista” di Ducati Corse a Madonna di Campiglio, Lenovo ha svelato la gamma di soluzioni tecnologiche che aiuterà il team a lottare per il titolo 2024.

Nel corso di ogni weekend di gara, Ducati Corse raccoglie un totale di 100Gb di dati dalle otto Ducati Desmosedici Gp che corrono in pista, ciascuna delle quali è dotata di circa 50 sensori. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’analisi dei dati in pista, la stagione 2024 vedrà l’introduzione dell’infrastruttura iperconvergente (Hci) Lenovo ThinkAgile nel garage del Ducati Lenovo Team.

La potente e flessibile piattaforma di Lenovo aiuterà il team ad analizzare rapidamente grandi quantità di dati, favorendo al contempo, grazie ai server edge ThinkSystem Se350, mobilità e affidabilità anche in ambienti difficili. Questa infrastruttura, che è ottimizzata per l'intelligenza artificiale, alimenterà gli strumenti di deep learning e machine learning di Ducati, utilizzati per migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle moto, nonché per analizzare i dati raccolti dai sensori delle moto e in pista, confrontandoli con le sensazioni dei piloti. La potente e flessibile piattaforma di Lenovo aiuterà il team ad analizzare rapidamente grandi quantità di dati, favorendo al contempo, grazie ai server edge ThinkSystem Se350, mobilità e affidabilità anche in ambienti difficili. Questa infrastruttura, che è ottimizzata per l'intelligenza artificiale,utilizzati per migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle moto, nonché per analizzare i dati raccolti dai sensori delle moto e in pista, confrontandoli con le sensazioni dei piloti.

Tuttavia, l’analisi dei dati non è limitata alla pista: Ducati Corse, infatti, sfrutta anche il Ducati Lenovo Remote Garage, che consente agli ingegneri di Borgo Panigale di ricevere dati in tempo reale dal box, eseguire analisi complesse e collaborare con il team in circuito per ottimizzare la configurazione delle moto prima che tornino in pista. Per migliorare ulteriormente la produttività e la collaborazione da remoto, la sala Ducati Lenovo Remote Garage nella sede centrale Ducati è stata completamente rinnovata con un'ampia gamma di hardware, inclusi monitor, workstation e accessori targati Lenovo.

I team con sede presso il quartier generale della Ducati sono anche responsabili delle simulazioni aerodinamiche e fluidodinamiche, elaborate con la tecnologia High Performance Computing (Hpc) di Lenovo, che si basa sui server ThinkSystem Sd530, Sr630 e Sr650. L’infrastruttura Hpc continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nell’innovazione delle moto da corsa e nel miglioramento delle prestazioni in pista, grazie all’accelerazione Ai integrata per i carichi di lavoro edge e all’ottimizzazione per un’analisi dei dati più rapida. Inoltre, per far fronte alle esigenze di uno sport dai ritmi frenetici, Ducati Corse ha siglato un accordo Cloud Solution Provider (Csp) che mette a disposizione potenza e servizi aggiuntivi on demand tramite un servizio cloud pubblico per adattarsi rapidamente ai picchi di lavoro, ottimizzando al contempo le operazioni e mantenendo Lenovo come unico punto di contatto.

In un ambiente così critico, un'ampia gamma di workstation, Pc, tablet e monitor consente alle persone a ogni livello dell'organizzazione, dal quartier generale al circuito, di migliorare le operazioni, la collaborazione e l'analisi dei dati. Le workstation mobili Lenovo ThinkPad p1 seguono gli ingegneri elettronici del team fino alla griglia di partenza, pochi minuti prima della gara, quando viene finalizzato il setup delle moto.

Ma la tecnologia Lenovo sarà presto anche sull’asfalto della pista: a partire dalla stagione 2024, il Ducati Lenovo Team introdurrà una soluzione innovativa per eseguire rilievi in pista, potenziata dalla workstation ThinkStation p360 Ultra. Gli ingegneri hanno sviluppato un robot a guida autonoma, dotato di un'ampia gamma di sensori inerziali e ottici, che viaggerà lungo la pista all'inizio del weekend del Gp, consentendo al team di ottenere una copia digitale del circuito il più fedele possibile alla realtà. La workstation compatta e ad alte prestazioni di Lenovo, permetterà a Ducati Corse di raccogliere e analizzare un totale di 200Gb di dati per circuito, consentendo a Ducati Corse di ricevere fino a 2,6 milioni di data points ogni secondo (255Mb/s) esclusivamente attraverso i sensori di LiDar (Light Detection And Ranging).

L'innovazione è un viaggio continuo e le due società esplorano, testano e implementano costantemente nuove idee e tecnologie con l'obiettivo principale di vincere sia dentro che fuori dalla pista. Per il futuro, Ducati Corse sta valutando l’opportunità offerta dalle tecnologie Ar e Vr, nonché dai Lenovo Services per contribuire a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e ottenere la flessibilità necessaria per affrontare le nuove sfide del motorsport.

“È con grande passione che iniziamo un nuovo Campionato MotoGp con Ducati Corse, dopo una stagione 2023 di successo che ha messo in mostra i progressi sia della tecnologia che delle prestazioni in pista. La competizione sarà dura e siamo entusiasti di continuare a lavorare con il team, mettendo a disposizione la nostra tecnologia e i nostri servizi innovativi per continuare ad alzare il livello delle prestazioni”, ha commentato Luca Rossi di Lenovo.

"La voglia di metterci nuovamente alla prova dopo un anno eccezionale è veramente tanta. Al nostro fianco ancora una volta c’è Lenovo, un player fondamentale che, oltre a essere Title Partner del team ufficiale, è un indispensabile partner tecnologico con il quale abbiamo fatto molti passi avanti raggiungendo risultati importanti in gara. Tutto è pronto per riaccendere i motori il 10 marzo in Qatar e tornare a tifare insieme a tutti i Ducatisti”, ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding.