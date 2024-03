Moto Gp: Martin vince il gp del Portogallo, Bastianini si prende il secondo posto davanti ad Acosta. Bagnaia si scontra con Marquez

Jorge Martin si aggiudica il Gran Premio del Portogallo, dominando la gara dall'inizio alla fine. Sul podio Enea Bastianini che si prende il secondo posto alle spalle di Pedro Acosta. L'azzurro sorpassa nel giro finale Maverick Vinales che subito dopo va fuori pista e cade (possibile problema al motore). Ne approfitta Acosta che si prende il terzo posto alla seconda gara in carriera in Moto Gp.

Delusione per Pecco Bagnaia che dopo aver tenuto a lungo il quarto posto, sbatte contro Marc Marquez nel momento del sorpasso dello spagnolo.

I due si toccocano e cadono proprio mentre Pecco tenta il contro sorpasso in curva. L'azzurro dopo aver conquistato il primo posto nel Gran Premio scorso, è costretto ad abbandonare la pista del Portogallo con grande frustrazione. Bagnaia era stato sorpassato in precedenza da Acosta, scivolando in quinta posizione. Poco dopo l'attacco di Marquez e il successivo scontro tra i due che mette fine alla gara dell'italiano.

Gran Premio del Portogallo

1.Jorge Martin

2.Enea Bastianini

3.Pedro Acosta

4.Brad Binder

5.Jack Miller

6.Marco Bezzecchi

7.Fabio Quartararo

8.Aleix Espargaro

9.Miguel Oliveira

10.Fabio Di Giannantonio

11. Augusto Fernandez

12.Joan Mir

13.Alex Rins

14.Takaaki Nakagami

15.Johann Zarco

16.Marc Marquez

17.Luca Marini

18.Franco Morbidelli

P.Bagnaia Out

M.Vinales Out

A.Marquez Out

F.Fernandez Out