Doppietta Ferrari, Sainz in lacrime: «La vita è pazzesca». Leclerc: «Felice per il team»

«Oggi è stata una bellissima gara. Mi sono sentito molto bene, anche se un po' rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra». Ecco le prime parole dal podio di Carlos Sainz dopo aver vinto il Gran Premio d'Australia con la Ferrari. Lo spagnolo, al termine della gara, non ha trattenuto le lacrime per l'emozione.

Formula 1, clamorosa doppietta Ferrari a Melbourne: Sainz domina dopo il sorpasso a Verstappen (ritirato), secondo Leclerc

«Sono felice di aver vinto davanti a Charles - aggiunge Sainz - dimostra quanto lavoro abbiamo fatto.

Ferrari, Leclerc: «Felice per il team»

Queste le parole di Charles Leclerc, secondo classificato a Melbourne: «Sono felice per la squadra, per la doppietta. Non succedeva da Bahrain 2022, sono bei ricordi ed è bello poterli rivivere. Carlos (Sainz, ndr) ha fatto un weekend eccezionale dopo l'operazione. Io ho avuto difficoltà con il primo set di dure, invece l'ultimo stint è andato meglio».

«Ma abbiamo fatto 1-2, meglio non poteva andare - aggiunge il pilota monegasco - Attaccare Carlos? No, non ci ho pensato. Nel primo stint dovevo guardarmi alle spalle, ci siamo fermati presto e da quel momento Carlos è sempre stato molto veloce. Io poi con le mie gomme andavo più in difficoltà. Appena ci siamo fermati per la prima sosta per me é stato tutto chiaro. Ma Carlos ha fatto un lavoro migliore nel weekend, in qualifiche e in gara, ed è giusto che abbia vinto lui. Sono punti importantissimi per la squadra. Volevamo fare più punti possibili e meglio di così non si poteva».