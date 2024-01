Polar apre il suo ecosostema al nuovo partner Sennheiser

Polar ha stretto una nuova partnership con il brand tedesco del settore audio Sennheiser.

Grazie a questa importante collaborazione, i nuovissimi auricolari Momentum Sport di Sennheiser, in vendita dal 9 aprile 2024 con un prezzo di 329,90 euro, saranno ufficialmente “Powered by Polar”, offrendo a chi li indossa l'accesso alle funzionalità biosensing e ad una guida avanzata per il fitness ed il benessere.

Questi auricolari sportivi offrono un eccezionale suono ed una tecnologia fitness all'avanguardia, includendo anche un sensore di frequenza cardiaca fotopletismografico (Ppg) ed un sensore di temperatura corporea, in grado di fornire dati importanti di guida agli allenamenti.

Così, per la prima volta in assoluto, con un prodotto "non Polar" é possibile accedere alle funzionalità biosensing ed all'ecosistema Polar Flow, che include l'accesso al monitoraggio delle prestazioni, all'analisi dell'allenamento, al coaching intelligente ed alla guida vocale. I dati biometrici intrauricolari sono collegati in tempo reale per ottenere informazioni istantanee durante l'allenamento e archiviati per un'analisi post-allenamento nel sistema web e app Polar Flow.

Con questa partnership, Polar apre ulteriormente il proprio ecosistema, offrendo pieno accesso agli utenti di Momentum Sport, senza la necessità di acquistare o possedere un orologio o un dispositivo Polar. Oltre a ciò, gli utenti Sennheiser potranno anche accedere a funzionalità completamente nuove come il monitoraggio della temperatura corporea interna, per gestire meglio l'allenamento e l'idratazione, soprattutto quando fa caldo. Nel frattempo, chi possiede un orologio Polar Vantage v3 può ora integrarlo perfettamente con i propri auricolari Sennheiser per godere di una guida più completa e approfondita che mai.

Per Polar, tutto ciò rappresenta una nuova direzione indipendente dai propri dispositivi, che consente alle persone di scegliere i propri marchi e dispositivi preferiti pur potendo beneficiare degli approfondimenti sulla salute e della guida iper-personalizzata che Polar può offrire.