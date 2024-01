Huawei MatePad Pro 13.2, tra i più sottili del settore con display Oled flessibile

Huawei ha annunciato in Italia MatePad Pro 13.2 pollici, l’ultimo arrivato della serie MatePad con design ultrapiatto e leggero e display Oled flessibile. Il tablet combina estetica e funzionalità innovative che stimolano la creatività secondo il concetto “Creation of Beauty”, tema a cui è stato dedicato l’evento di lancio globale che si è tenuto a Dubai (Emirati Arabi) il 12 dicembre scorso e che l’illustratore italiano Ale Giorgini ha interpretato creando un meta-racconto per immagini sulle bellezze d’Italia, con il supporto proprio del MatePad Pro 13.2”. L’ampio display Oled flessibile è caratterizzato da rapporto di aspetto del 3:2 e rapporto schermo-corpo del 94%. Con 5,5 mm di spessore e un peso di 580g, MatePad Pro 13.2” è uno dei tablet più sottili sul mercato. Il rivestimento posteriore è realizzato in fibra di vetro ad alta resistenza. Resistente e leggera, nel nostro Paese la scocca sul retro è disponibile nella colorazione Golden Black.

Con Huawei M-Pencil (3a generazione), è possibile disegnare e prendere appunti con facilità.

Si tratta del primo dispositivo al mondo dotato della tecnologia NearLink che garantisce una connettività e interattività senza interruzioni e supporta oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione, una novità nel settore che migliora la precisione e la fluidità dello stilo durante l’utilizzo. Grazie a una latenza ridotta al minimo, essa offre un’esperienza di scrittura migliorata e senza interruzioni, con ritardi minori, precisione più elevata e pressione adattiva. Inoltre, lo stilo è dotato di due tipi di punte: la punta trasparente per la pittura e la punta opaca per prendere appunti, così da soddisfare ogni esigenza.

Negli ultimi anni, una delle principali priorità per i consumatori è avere a disposizione device che possano essere veri e propri uffici portatili. A questo proposito, MatePad Pro 13.2” può trasformarsi in una postazione mobile grazie alla tastiera Smart Magnetic Keyboard, con ampio touchpad che supporta le tre modalità Laptop Form, Split Form e Studio Form adatte a vari scenari lavorativi. In aggiunta, questo tablet potenzia le già esistenti modalità Multi-Window ideate da Huawei per garantire un’interazione con diverse finestre simile a un Pc e un utilizzo multitasking efficiente, consentendo di gestire contemporaneamente attività come inviare e-mail, aggiornare fogli di calcolo o partecipare a videocall.

Huawei MatePad Pro 13.2” è il primo tablet nel settore con un’architettura di alimentazione a batteria di serie 2S, un sistema di batteria ad alta tensione che offre un'eccezionale potenza, fondamentale per un'esperienza audiovisiva di alta qualità. Quando la batteria si esaurisce, è possibile ricaricarla velocemente con SuperCharge a 88w. Il Vapor Chamber in acciaio inossidabile ad alta resistenza stampato offre una capacità di dissipazione del calore migliorata del 25%, per una maggiore efficienza energetica.

In risposta alla crescente domanda di una migliore qualità dello schermo, Huawei ha sfruttato le sue competenze nel mondo dei display e ha integrato all’interno del device le nuove capacità del display X-True che migliorano i contrasti luminosità. Per riprodurre al meglio ogni dettaglio visivo, il tablet dispone anche di una luminosità massima di 1.000 nit e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Grazie alla tecnologia di visualizzazione a sensore di luce naturale, il display si regola automaticamente per compensare così i cambiamenti di luminosità, contrasto e colore in base a fattori come le condizioni di illuminazione ambientale e altro ancora. I dettagli risultano cristallini e visibili ed è possibile creare e lavorare in diverse condizioni di illuminazione.

Per offrire il massimo anche in termini di audio, il MatePad Pro 13.2” integra Huawei Sound, l’algoritmo di miglioramento SmartBass e la tecnologia di riduzione del rumore che garantisce un audio realistico nella fruizione di qualsiasi contenuto anche con l‘uso di app di streaming video e social. Fino al 31 gennaio il tablet è disponibile in pre-ordine su Huawei Store nella colorazione Golden Black al prezzo di 999,90 euro. Entro la stessa data, finalizzando l’acquisto è possibile ottenere la Smart Magnetic Keyboard Us version e M-Pencil (3a generazione) in omaggio e 50,00 euro di sconto.