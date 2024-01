Acer, monitor Oled e MiniLed per gli appassionati di giochi

Acer ha ampliato la linea di monitor gaming Predator per i giocatori più accaniti. Con quattro modelli di fascia alta, caratterizzati da ampi schermi curvi, i monitor sono progettati per rendere il gioco più coinvolgente che mai.

Il gigantesco Predator Z57 da 57 pollici con risoluzione Duhd (7680x2160) a 120 Hz è pensato per vincere le battaglie più accanite. Sfruttando la tecnologia MiniLed a 2304 zone, esso offre una straordinaria qualità dell'immagine e un’ottima luminosità durante la riproduzione di ambientazioni scure e sfondi neri. L'ampio rapporto d'aspetto 32:9 e la curvatura 1000r rendono gli scenari di gioco estremamente coinvolgenti e aumentano il campo visivo dell’utente durante le sessioni gaming o di lavoro. Inoltre, il display con certificazione Vesa DisplayHdr 1400, top di gamma, consente di raggiungere una luminosità di 1400 nit, riproduce colori estremamente accurati e massimizza il contrasto tra luce e oscurità per illuminare i dettagli più impercettibili. Grazie anche un'ampia gamma di colori Dci-p3 del 98%, il monitor Predator Z57 riproduce immagini così realistiche da entusiasmare anche i giocatori più esigenti. L’area di visualizzazione ultra-ampia si presta per il multi-tasking e per le funzioni che aumentano la produttività, tra cui il picture-by-picture, che divide lo schermo a metà per mostrare l'output di due diverse sorgenti simultaneamente, e il picture-in-picture, che suddivide lo schermo in due, mostrando la schermata principale e una finestra secondaria di dimensioni inferiori. Due porte Hdmi 2.1 supportano le console più recenti (PlayStation 5 e Xbox Series X), è presente una porta Usb Type-c, mentre la porta DisplayPort 2.0 offre una connettività veloce e affidabile. Il monitor è inoltre compatibile con lo standard Vesa, per essere appeso alla parete e ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Esso ha una base elegante e robusta che consente di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione in base alle preferenze individuali. Questo modello dispone anche di due potenti altoparlanti da 10w per amplificare gli effetti sonori.

Il monitor Predator x34 v3 ha un display MiniLed curvo da 34 pollici con risoluzione Qhd (3440x1440) 21:9 ultrawide che offre ai giocatori più accaniti prestazioni fluide e un'ampia visione dell'azione, garantendo un vantaggio competitivo. La curvatura 1500r aumenta l'immersività e migliora la visione periferica, mentre l'elevata gamma cromatica Dci-p3 94% e la certificazione Vesa DisplayHdr 1000 esaltano i colori e la luminosità. La frequenza di aggiornamento di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms favoriscono un gioco fluido e ininterrotto con un ghosting minimo. L'eccellente connettività tramite due porte Hdmi 2.0, una porta Usb Type-c e una DisplayPort 1.4 consente ai giocatori di connettersi ad un’ampia gamma di sorgenti disponibili. Il Predator x34 v3 può anche essere appeso alla parete ed è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per ottimizzare il comfort di visione. Inoltre, due altoparlanti da 5w forniscono un audio di qualità per giochi, musica e film.

I nuovi modelli Oled di Acer includono i monitor Predator x39 da 39 pollici e Predator x34 x da 34 pollici, che aumentano il contrasto e restituiscono immagini incredibilmente dettagliate e una frequenza di aggiornamento e tempi di risposta ultraveloci per ottime prestazioni. La visione dei contenuti è accuratissima, anche con angoli ristretti fino a 178 gradi. Entrambi offrono una risoluzione Uwqhd (3440x1440) con una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz e un tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms, assicurando un gioco fluido e privo di stuttering e lag. La curvatura 800r amplia la visuale periferica per aumentare il coinvolgimento. L'ampia gamma cromatica Dci-p3 99% supporta una moltitudine di colori e sfumature, mentre la tecnologia Vesa DisplayHdr True Black 400 evidenzia i dettagli più nascosti. Questi nuovi modelli sono inoltre certificati EyeSafe 2.0 e sono dotati di un refresh di mantenimento dell'immagine che aiuta a prevenire l'affaticamento della vista.

Tutti i monitor presentati sono dotati di Amd FreeSync Premium, che consente di riprodurre in modo fluido le scene d'azione ad alta velocità, senza tearing e flickering sullo schermo. Essi sono inoltre dotati di una porta Usb Type-c 90w pd che consente di visualizzare, trasferire i dati e ricaricare i dispositivi simultaneamente, e di uno switch Kvm integrato che permette di scambiare le sorgenti senza dover ricollegare le periferiche.

La disponibilità dei monitor parte dal secondo trimestre 2024 e i prezzi variano da un minimo di 1.299 dell’x34x ad un massimo di 2.399 euro dello z57.