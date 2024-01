Notebook Alienware ad alte prestazioni per i giocatori più esigenti

Alienware è un brand molto conosciuto tra i giocatori, per le sue alte prestazioni e affidabilità. In questa occasione il brand presenta tre nuovi notebook, pensati per raggiungere un nuovo pubblico, ma sempre con Dna Alien. Si tratta dell’Alienware M16 R2, ridisegnato, l’ultra-premium X16 R2 e il gigante delle prestazioni, l'M18 R2.

Alienware M16 R2

Cogliendo i suggerimenti della community, Alien reso reso l'm16 ancora migliore. Una delle richieste era di creare un notebook potente, in grado di eseguire i giochi più impegnativi, ma allo stesso tempo facilmente trasportabile. Ingegneri e designer hanno raccolto la sfida e hanno lavorato duramente per creare un prodotto che soddisfacesse questi requisiti e introducesse nuove funzionalità sul mercato. Il risultato: m16 r2, un notebook da gioco riprogettato che privilegia le prestazioni, la flessibilità e la portabilità, mantenendo i vantaggi di Alienware. Per raggiungere questo equilibrio sono stati introdotti cambiamenti coraggiosi, come quello di riprogettare completamente il notebook per renderlo più facile da trasportare. Non solo, perché Alien ha anche ottimizzato una nuova soluzione termica, adattando il raffreddamento Cryo-tech e rendendolo più efficiente in uno spazio più piccolo. Il risultato finale è stato un flusso d'aria più efficiente del 43% rispetto al modello precedente.

La rimozione del ripiano termico ha ridotto la profondità del portatile del 15% rispetto alla generazione precedente: ora il nuovo notebook da 16 pollici entra facilmente in un piccolo zaino e lascia spazio prezioso sulla scrivania per il mouse, la tastiera e il monitor da gioco. Un’altra richiesta riguardava la luminosità; ecco perché è stato aggiunto un tasto di scelta rapida che nasconde l'm16 r2, consentendogli di mimetizzarsi nell'ambiente circostante. La modalità Stealth è una nuova funzione richiesta dagli utenti che ritenevano che gli effetti di luce fossero fonte di distrazione. Ora basta un rapido tocco del tasto di scelta rapida F2 per rendere la retroilluminazione della tastiera bianca, spegnere tutte le altre zone di illuminazione di AlienFx e spostare la modalità prestazioni su Quiet per ridurre il rumore della ventola. Quando arriva il momento di giocare e sfruttare tutta la potenza dei processori Intel Core Ultra h Series di m16 R2 e della grafica mobile Nvidia GeForce Rtx 40 Series (fino a Rtx 4070), che offrono una potenza sufficiente per eseguire i giochi più recenti a frame rate elevati, basta disattivare la modalità Stealth con un nuovo tocco. La tecnologia di upscaling Dlss 3.5 Ai di Nvidia e la riduzione della latenza di Nvidia Reflex offrono frame rate più elevati, una migliore qualità dell'immagine e la latenza più bassa senza richiedere maggiore potenza. Il supporto Dolby Atmos aggiunge un ulteriore livello di immersione: i doppi altoparlanti aggiornati riproducono un suono spaziale che permette di sentire ogni passo, esplosione o sussurro con profondità e realismo. Il gioco è reso più fluido da un display Qhd+ a 240Hz con un aspect ratio 16:10 che offre una grafica con dettagli nitidi e colori ricchi e precisi. I giocatori professionisti potranno apprezzare l'elevata frequenza di aggiornamento che garantisce un gioco fluido e senza interruzioni.

Alienware X16 R2

L'anno scorso è stato presentato il portatile da gioco più avanzato di Alienware, caratterizzato da uno chassis sottile interamente in metallo, da una configurazione a sei altoparlanti, da un'illuminazione posteriore a 100 micro-Led e da un touchpad illuminato in Rgb. Il raffinato Alienware x16 r2 rafforza questo status con prestazioni più elevate e un migliore raffreddamento. A prima vista, il nuovo modello ha lo stesso design accattivante del precedente, ma il suo interno nasconde numerosi aggiornamenti, tra i quali proprio la soluzione di raffreddamento Alienware Cryo-tech, la più avanzata di sempre, completa di tecnologia Vapor Chamber e della interfaccia termica Element 31 su Cpu e Gpu. Progettato per ottenere prestazioni di altissimo livello, x16 r2 vanta fino a 175w di potenza grafica dedicata con regolazione della tensione a 12 fasi, in aggiunta alla nuovissima tecnologia dei processori Intel Core Ultra. Le immagini sono più veloci grazie al display a 240 Hz offerto di default; le immagini ultra vivide con Dolby Vision, filtro ComfortView Plus per la luce blu e un tempo di risposta di 3 ms per mantenere fluidi i movimenti durante il gioco. Le più alte velocità di memoria di qualsiasi sistema Alienware sono assicurate da una memoria Lp-Ddr5xfino a 7467 Mt/s e lo storage arriva fino a 8Tb. In combinazione con Gpu Nvidia GeForce Rtx 4090 Laptop, esso raggiunge una potenza totale di 220w, consentendo di giocare ai giochi più impegnativi e dando agli utenti la tranquillità di sapere che dispongono della tecnologia più recente e più avanzata.

Alienware M18 R2

Dotato di un processore Intel Core i9-14900hx di 14a generazione e di una Gpu Nvidia GeForce Rtx 4090 Laptop, Alienware m18 r2 promette prestazioni superiori, capacità di overclocking e miglioramenti significativi dell'efficienza della capacità termica. Tutto questo è reso possibile dalla soluzione di raffreddamento Cryo-tech di Alienware con Element 31 applicato sia alla Cpu che alla Gpu e una camera di vapore aggiornata che spinge fuori l'aria in modo più efficiente. Con le prestazioni e la capacità di archiviazione (fino a 10Tb) più elevate di sempre tra i portatili Alienware, Alienware m18 R2 è pensato per coloro che apprezzano le prestazioni superiori senza compromessi.

Infine, l’intera gamma di notebook Alienware vanta una Webcam Fhd aggiornata con supporto Hdr che migliora la gamma dinamica e preserva i dettagli per contrastare la forte illuminazione dello sfondo, assicurando che i soggetti siano esposti correttamente; microfoni potenziati dall'intelligenza artificiale per migliorare la qualità della voce eliminando i suoni ambientali, in modo che la voce risulti nitida e chiara. In più, essi sono dotati della connettività di nuova generazione fino a funzionalità Wi-Fi 7 e velocità Ethernet fino a 2 volte superiori con connessioni Ethernet a 5Ghz per ridurre il ritardo e aumentare la stabilità della connessione;

I prezzi , espressi per il momento solo in dollari statunitensi, variano da 1.499 a 2.100 dollari. La disponibilità in Italia dei dispositivi sarà comunicata a breve da Alienware.