Nuovi Huawei MateBook con processori Intel di 13ma Gen in arrivo in Italia

La scelta del laptop ideale comporta spesso dei compromessi: chi è alla ricerca di un laptop ad alte prestazioni si imbatte in device poco versatili; invece, chi ne desidera uno leggero deve sacrificare le dimensioni dello schermo per display che offrono uno spazio visivo limitato.

Huawei ha annunciato in Italia i nuovi MateBook D 16 2024, ora ancora più leggeri e performanti grazie al processore Intel Core i5 e i9 di 13a generazione, tecnologia Dual Shark Fin Fan e durata della batteria fino a 70 Wh.

Progettato per un’esperienza funzionale a più livelli, con un design futuristico ed elegante, questo MateBook è disponibile nella colorazione Space Grey.

Più leggero con un peso di 1,72 kg e più sottile con uno spessore di 17 mm, tra i modelli di laptop di Huawei è quello che presenta lo schermo più ampio, garantendo una visione coinvolgente.

Lo schermo senza cornice in formato 16:10 con rapporto schermo-corpo del 90% offre a creativi e professionisti multitasking un display esteso su cui lavorare. Il notebook si distingue anche per una nuova cerniera a 180° che gli consente di piegarsi completamente e appiattirsi favorendo, ad esempio, condivisione di progetti durante un meeting o lavori di gruppo. Inoltre, il laptop può anche essere aperto su un supporto lasciando libero la postazione di lavoro per un uso dello spazio più efficiente.

MateBook D 16 2024 rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di performance grazie al processore Intel Core i5 e i9 ad alte prestazioni che permette di gestire facilmente attività multitasking come programmazione, illustrazioni e video editing, da potenziare ulteriormente con la Modalità Prestazioni e Super Turbo durante i momenti più impegnativi o quando si avvicina una scadenza. Inoltre, esso supporta la tecnologia Dual Shark Fin Fan: il raffreddamento a doppia lama regola la dissipazione del calore, migliorandone così l'efficienza e prevenendo eventuali crash, in particolare quando si lavora su file di grandi dimensioni. La produttività di un laptop dipende anche dalle prestazioni della sua batteria e il MateBook D 16 2024 garantisce una durata della batteria fino a 70 Wh, un upgrade rispetto alla capacità massima di 60 Wh del modello precedente che consente a chi è in mobilità di non doversi preoccupare di alimentare continuamente la carica.

La tastiera include tasti da 1,5 mm con soft-landing design e il nuovo tastierino numerico individuale consente di lavorare con grafici, dati e documenti in modo più efficiente. Questo MateBook vanta, inoltre, la Certificazione Sgs per le capacità di segnale Wi-Fi a 5 stelle, garantendo un incremento del 51% nella velocità di download, ed integra l’antenna Huawei Metaline in grado di stabilire una connessione a raggio ultra-lungo fino a una distanza massima di 270 metri, riducendo notevolmente i falsi rilevamenti del segnale per connessioni più stabili.

Il notebook supporta la collaborazione multi-dispositivo con la funzionalità Super Device, propria di tutti i più recenti pc del brand, che permette di collegarlo a una vasta gamma di dispositivi tramite drag & drop, trascinando cioè le icone da uno agli altri. Grazie al Super Device, è possibile trasformare il proprio smartphone in un sistema di archiviazione esterno, il tablet in un monitor aggiuntivo e anche migliorare l’esperienza sonora collegando al pc uno speaker o un paio di auricolari FreeBuds.

Fino al 31 gennaio questo nuovo modello, con processore i5 e i9 di 13a generazione è disponibile in pre-ordine sullo store online ufficiale nella colorazione Space Grey al prezzo di 999,90 euro (versione con processore i5) e di 1.399,90 euro (versione con processore i9). Inoltre, sempre fino al 31 gennaio, con l’acquisto Huawei offrele FreeBuds 5i in omaggio e 50,00 euro di sconto in fase di pre-ordine.