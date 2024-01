Lenovo stupisce al Ces 2024 con una nuova linea di suoi prodotti più iconici

Al Ces 2024 di Las Vegas appena conclusosi era presenta anche Lenovo con una nuova generazione di dispositivi consumer. Tra questi, i nuovi laptop Yoga Ia, il Tab m11, tablet che invita a giocare e imparare, e i laptop IdeaPad. La nuova gamma di laptop Yoga con Microsoft Windows 11 è dotata di Lenovo Yoga Creator Zone, un nuovo software esclusivo per creatori, artisti e chiunque desideri sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale generativa in modo semplice, privato e sicuro. Il software consente la generazione di immagini, trasforma descrizioni basate su testo o persino appunti in immagini senza istruzioni, codici o configurazioni complesse. Gli utenti digitano semplicemente ciò che vogliono vedere e il sistema crea immediatamente una rappresentazione visiva. Per i dispositivi Yoga Pro con Gpu dedicate, Lenovo ha fatto di più, includendo anche anche Image Training, una funzionalità che consente di addestrare un modello personalizzato archiviandolo localmente sul dispositivo. Con ciascuna immagine o set di immagini fornite, il laptop Yoga Pro è in grado di apprendere e creare immagini che corrispondono allo stile e alle preferenze dell'utente.

Yoga Pro 9i (16",9)

I protagonisti della nuova generazione sono lo Yoga Pro 9i (16", 9) e lo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9), in quest’ultimo caso in bundle con Lenovo Smart Pen e la sua custodia.

Progettati per creatori con altissimi standard, entrambi i laptop premium sono classificati Mil-Std-810h per la durabilità e sono dotati di componenti all'avanguardia, inclusi i più recenti processori Intel Core Ultra. A massimizzare le prestazioni dei processori Lenovo Ai Core e Intel Ultra X Power, una soluzione di ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico che migliora le attività creative come il rendering 3d e la correzione del colore della pellicola, assegnando potenza di elaborazione per ottimizzare le prestazioni, la durata della batteria e l'efficienza di raffreddamento. Entrambi i modelli sono dotati di un tasto Copilot, che fornisce un accesso più rapido all’assistenza Ai, e di Lenovo Premium Suite, una raccolta di strumenti di produttività che aiutano a fare di più, microfoni che eliminano il rumore di fondo dalla voce durante le chiamate, altoparlanti sintonizzati Dolby Atmos per un'immersione completa di tipo cinematografico, una fotocamera Ir da 5Mp che mantiene l'utente centrato nell'inquadratura e una tastiera Yoga ultra liscia e confortevole con corsa di 1,5 mm.

Yoga 9i 2 in 1 (14",9)

Lenovo Yoga Pro 9i può contenere fino a una Gpu per laptop Nvidia GeForce Rtx 4070 con Nvidia Studio, brillare con uno schermo PureSight Pro Mini-Led 3.2K e un audio con sei altoparlanti che supportano bassi potenziati. La sua controparte flessibile, il convertibile Yoga 9i 2-in-1, funge anche da tablet e presenta uno schermo PureSight Oled 2.8K con un'opzione Oled 4K, una soundbar rotante a 360 gradi con quattro altoparlanti Bower & Wilkins e una penna Slim in dotazione con il dispositivo che si attacca magneticamente alla cover.

Yoga 7i 2 in 1 (14",9)

A completare la famiglia Yoga ci sono altri quattro nuovi laptop. Per quanto riguarda la portabilità, Lenovo ha presentato quattro nuovi laptop: si tratta dello Yoga Slim 7i (14", 9), premium sottile e leggero edizione Intel Evo dotato di processori Intel Core Ultra e uno schermo Oled Wuxga. Per la creazione di contenuti, Yoga Pro 7i (14",9) e Yoga Pro 7 (14",9) sono laptop creatori dotati di un'opzione di processori Intel Core Ultra o processore Amd Ryzen 7 8845hs, fino a Nvidia GeForce Gpu per laptop Rtx 4050 con convalida Nvidia Studio e schermo PureSight Pro Lcd o Oled 3k.

Tab M11

Lenovo Tab m11

Realizzato per l'intrattenimento ma progettato per l'apprendimento, il nuovo tablet Tab m11 è il dispositivo "me time" ideale per studenti, appassionati di cinema e artisti dello scratch. Dotato di Tab Pen, un pratico stilo che offre un'esperienza di scrittura, disegno e scratch senza compromessi, il tablet è precaricato con un software premium che migliora l'usabilità: Nebo per convertire la scrittura a mano in testo, MyScript Calculator 2 per risolvere equazioni e funzioni in tempo reale e Wps Office per visualizzare e modificare facilmente i documenti. Tab M11 può essere diviso in due schermi per prendere appunti o disegnare mentre si guardano video, dispone di una modalità di lettura immersiva e uno schermo Fhd da 11 pollici che supporta anche Netflix Hd, con quattro altoparlanti Dolby Atmos. Il Lenovo Tab m11 è alimentato dal processore Octa-core MediaTek Helio g8 e viene fornito con una batteria da 7040 mAh che dura fino a 10 ore di streaming o per prendere appunti in classe per tutto il giorno.

IdeaPad 5i 2 in 1 (15",9)

Lenovo IdeaPad

La nuova linea di laptop IdeaPad e convertibili 2-in-1 con Windows 11 rende ancora più semplice creare, produrre e consumare contenuti. E con Lenovo Ai Engine ora integrato in tutti i dispositivi Lenovo IdeaPad, l'esperienza d’uso è migliorata in termini di potenza e prestazioni, display, voce e connettività wireless. Dotato dei più recenti processori Intel Core 7 U nei modelli IdeaPad Slim 5i (15", 9), IdeaPad 5i 2-in-1 (16", 9) e IdeaPad 5i 2-in-1 (14", 9) e processori fino ad Amd Ryzen 7 8845hs in tutti i modelli Amd, i dispositivi Lenovo IdeaPad di quest'anno sono progettati per ispirare. IdeaPad Slim 5i è il primo display con formato 16:10 da 15,3 pollici della famiglia IdeaPad. Il display Wuxga assicura una riproduzione dei colori ultra-vivida e accurata. Il laptop ultrasottile offre un design della tastiera edge-to-edge che ospita due porte Usb-c con funzionalità complete (oltre alle porte standard) per una compatibilità estesa con le periferiche. Il dispositivo funziona più a lungo con una batteria ai polimeri fino a 76WHr, è testato per l'affidabilità secondo gli standard militari ed è disponibile nei colori viola e grigio nuvola opzionali, il tutto con un peso di 1,79 kg. Essi sono disponibili nelle dimensioni da 16 e 14 pollici con un display Oled, offrono 400 nit di luminosità, una gamma di colori Dci-p3 al 100%, sono certificati Tüv Low Blue Light e funzionalità full touch sia in modalità laptop che tablet.

La disponibilità dei prodotti fin qui descritti è prevista tra febbraio ed aprile prossimo ed i prezzi variano dai 229 euro del Tab m11 ai 2199 dello Yoga Book 9i.