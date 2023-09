Honor Magic V2, il pieghevole che incarna il futuro della tecnologia

Durante Ifa 2023, l'annuale fiera di Berlino inaugurata ieri, Honor ha presentato la sua visione strategica per il futuro degli smartphone. Durante la conferenza stampa, il Ceo George Zhao ha riaffermato la determinazione del brand nel voler rendere gli smartphone pieghevoli una realtà quotidiana, grazie alle ultime innovazioni pensate per migliorare la user experience. Perfetto esempio in questo senso è il Magic V2, il più leggero e sottile device pieghevole mai realizzato dall’azienda.

Le ricerche di mercato dimostrano che il form factor sottile di un dispositivo digitale è al centro dei criteri di scelta dei consumatori.

L'ultimo flagship di Honor, il Magic V2, va proprio in questa direzione, ridefinendo i parametri di riferimento per i pieghevoli. Per la prima volta infatti, Honor ha utilizzato una lega di titanio per la copertura della cerniera, un materiale utilizzato solitamente in ambito aerospaziale, e un'innovazione pionieristica nel design delle cerniere dei flip phone. Il titanio possiede l'equilibrio ideale tra peso e resistenza, essendo più leggero dell'alluminio e più resistente dell’acciaio, ed è un materiale che racchiude in sé la triplice caratteristica di ultra-leggerezza e ultra-resistenza alla corrosione, che lo rende la lega perfetta per una vasta gamma di applicazioni. In aggiunta, l'acciaio utilizzato da Honor risulta essere un materiale all’avanguardia, ispirato a quello utilizzato nelle applicazioni di scavo dei tunnel, ed offre un perfetto equilibrio tra sottigliezza e durata. Grazie a queste caratteristiche rivoluzionarie, il Magic V2 è più sottile del 25% e più resistente del 20% rispetto al Magic Vs e la cerniera può resistere a più di 400.000 pieghe.

Il Magic V2 vanta uno straordinario doppio display Ltpo che eleva l'esperienza d’uso a nuovi livelli. Inoltre, la tecnologia all'avanguardia Pwm Dimming a 3840Hz riduce al minimo l'affaticamento degli occhi e garantisce un'esperienza visiva confortevole, anche durante periodi di utilizzo prolungati. Grazie all'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz sui display interni ed esterni, è molto più facile ottenere un'esperienza di navigazione e intrattenimento fluida. Con un rapporto schermo/corpo superiore al 90%, i display interno ed esterno consentono di visualizzare i contenuti e i testi con estrema facilità. L'ampio display interno da 7,92 pollici offre un'esperienza coinvolgente, simile a quella di un tablet. Inoltre, il supporto all'Hdr 10+, il 100% della gamma di colori Dci-p3 e 1,07 miliardi di colori, consentendo di godere di immagini convincenti con colori fedeli alla realtà. Nonostante il peso di soli 231 grammi e uno spessore di soli 9,9 mm quando è piegato, Magic V2 vanta una nuova generazione di batterie al silicio-carbonio con una capacità di 5000mAh e uno spessore medio di soli 2,72mm. Lo smartphone dispone di un set di tre fotocamere posteriori che include una fotocamera principale da 50Mp (f/1.9), una ultra-grandangolare da 50Mp (f/2.0) e uno teleobiettivo da 20Mp (f/2.4). Le due fotocamere frontali sono entrambe da 16Mp (f/2.2).

Altra gradita novità è rappresentata dalla presenza del Parallel Space, che non solo consente di memorizzare separatamente i dati di lavoro e quelli personali, isolandoli in modo sicuro, ma anche di operare in modo indipendente con app dual-space in parallelo.

Gli smartphone, in particolare quelli dotati di processori potenti e funzioni avanzate, necessitano di sistemi di raffreddamento efficaci per evitare il surriscaldamento, mantenere prestazioni ottimali e garantire una lunga durata. Il sistema di raffreddamento Honor Ultra-thin Bionic Vc risponde a queste esigenze grazie a un approccio multistrato, che incorpora materiali avanzati come la camera di vapore (Vc) ultrasottile, la grafite ad altissima conducibilità termica, il gel a conducibilità termica, la lamina di rame e il telaio centrale Al ad alta conducibilità termica. Nonostante i vincoli imposti dallo spessore ultrasottile del dispositivo, l'innovativo sistema di raffreddamento massimizza ogni centimetro per offrire un'efficienza di raffreddamento eccezionale.

Con il Magic V2 Honor ha compiuto un’impresa eccellente, che testimonia la costante dedizione del brand a spingersi oltre nell’innovazione di materiali e di processi. Attendiamo adesso che il produttore comunichi la data di arrivo del foldable nel nostro Paese ed i prezzi e configurazioni hardware.