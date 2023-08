Moto G14 di Motorola vanta personalità e caratteristiche premium

Motorola ha annunciato l’arrivo sul mercato dell'ultimo membro della famiglia moto G, che aggiunge alla serie una nuova, confortevole ed elegante esperienza, grazie alla pelle vegana. Il nuovo moto G14 è un dispositivo economico che offre funzioni premium, distinguendosi dagli altri smartphone di fascia media presenti sul mercato. Moto G14 permette di godersi i contenuti preferiti con una nitidezza perfetta, grazie ad un display Full Hd+ ed un audio coinvolgente con altoparlanti stereo e tecnologie Dolby Atmos e Spatial Sound by Moto. Gli utenti potranno inoltre scattare foto straordinarie con l'avanzato sistema di fotocamere da 50MP1 e godere della finitura in pelle vegana in due fantastici colori disponibili per questo dispositivo di fascia media.

Il display in dotazione da 6,5 pollici offre un rapporto di aspetto di 20:9, che permette un minore scorrimento e una maggiore visibilità. Grazie al design Hole-in-Display (Hid) e alla riduzione delle cornici, moto G14 offre anche più spazio per lavorare e giocare. I consumatori potranno ascoltare i bassi e le voci potenziati attraverso gli altoparlanti stereo, senza alcuna interferenza, immergendosi così nel suono multidimensionale di Dolby Atmos. Inoltre, gli appassionati potranno sentire il suono diffondersi intorno a loro grazie allo Spatial Sound by Moto: che si tratti dunque di un potente altoparlante o di un auricolare, la qualità del suono sarà sempre straordinaria.

Lo smartphone è dotato di un sensore da 50Mp che fornisce foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema della fotocamera principale vanta la tecnologia Quad Pixel, per una sensibilità quattro volte migliore in condizioni di scarsa luminosità, la quale si traduce in immagini più nitide e brillanti. Moto G14 è dotato anche di una fotocamera Macro Vision, che consente di avvicinarsi al soggetto in modo da vedere alcuni dettagli che non si notano con l'obiettivo standard. Inoltre, la fotocamera frontale da 8Mp, garantisce selfie già pronti per essere postati, grazie alla modalità Face Beauty che migliora le foto in modo automatico.

Realizzato con materiali di alta qualità, il device è dotato di un design idrorepellente in grado di proteggerlo da schizzi e versamenti. Il portafoglio include un'edizione speciale in pelle vegana per un look e una sensazione premium, morbida al tatto e resistente alle impronte. Questa versione è disponibile nei colori Pale Lilac e Butter Cream ed è possibile scegliere tra due versioni di colore standard: Steel Gray e Sky Blue.

Il potente processore octa-core scelto da Motorola per questo prodotto garantisce la massima potenza e consente di migliorare le prestazioni, dalle chat video coinvolgenti alle funzionalità fotografiche Ai avanzate. Con 4Gb di Ram, il dispositivo risponde istantaneamente ad ogni attivazione. In aggiunta, lo spazio di archiviazione integrato fino a 128Gb, la memoria Ufs2.2 con velocità di lettura e scrittura elevate, assicurano installazione e apertura delle app in tempi sorprendentemente ridotti. Il dispositivo è inoltre in possesso di una batteria da 5000mAh, per cui non è necessario preoccuparsi dell’alimentazione, perché è possibile ascoltare musica, guardare una serie in streaming oppure videochattare con gli amici per ore e ore. Se ciò non bastasse, moto g14 è anche compatibile con la ricarica TurboPower a 15w, per garantire di non perdersi nemmeno un'ora di divertimento sperimentando l'impeccabile display e le impressionanti funzioni audio.

Il nuovo moto G14 è già disponibile in Italia al prezzo di 149,90 euro, nelle colorazioni Pale Lilac, Butter Cream, Steel Gray e Sky Blue presso gli ecommerce e nelle colorazioni Steel Gray e Sky Blue presso i punti vendita fisici.