Xiaomi svela Mix Fold 3, un nuovo foldable premium in tutto

In occasione del discorso annuale di Lei Jun, fondatore di Xiaomi, tenutosi presso il China National Convention Center, l'azienda ha lanciato una serie di nuovi prodotti. Questi includevano Mix Fold 3, Pad 6 Max 14”, Smart Band 8 Pro, Redmi k60 Ultra e CyberDog 2.

Il Mix Fold 3, in particolare, si presenta come l'ultima innovazione dell'azienda nel settore degli smartphone pieghevoli, e presenta un design sottile e leggero, e ampie capacità di imaging. Esso, inoltre, stabilisce standard completamente nuovi per i pieghevoli con soli 255g. di peso e 10,86mm di spessore quando chiuso, consolidando la posizione di leader di Xiaomi nel mercato degli smartphone pieghevoli premium.

Le dimensioni contenute sono da attribuire principalmente alla cerniera proprietaria Xiaomi, che rispetto alla cerniera Micro Waterdrop della generazione precedente è l'8,6% più sottile quando piegata e il 12,5% più sottile dispiegata.

Inoltre, l’utilizzo della nuova cerniera, la cui struttura principale è realizzata in acciaio ad altissima resistenza, in combinazione con il meccanismo di rotazione in acciaio al carbonio ultra-resistente, contribuisce a migliorare ulteriormente l'affidabilità dell’intero dispositivo.

Entrambi i display utilizzati su Mix Fold 3 sono dotati di una protezione completa: il display interno utilizza un Utg (Ultra Thin Glass), mentre il display esterno è costituito da Corning Gorilla Glass Victus 2 per ottenere un miglioramento del 50% della resistenza alle cadute rispetto alla generazione precedente. Xiaomi offre anche un’edizione speciale del Mix Fold 3, composta da fibre aramidiche e ceramica che migliorando notevolmente la resistenza alle cadute. Con questa combinazione sia nei materiali che nella struttura, il foldable ha ottenuto con successo la certificazione Tüv Rheinland Extreme Folding fino a 500.000 volte. Oltre ad essere sottile e leggero, il device vanta anche grandi prestazioni della fotocamera; il sistema ottico in miniatura co-progettato con Leica, si compone di un sistema di quattro sensori fotografici che coprono cinque diverse lunghezze focali, stabilendo nuovi punti di riferimento nella fotografia con device portatili e migliorando nettamente le prestazioni di imaging.

Grazie al suo ampio display interno e alle nuovissime capacità di hovering, il Mix Fold 3 presenta anche una serie di funzionalità uniche, che aggiungono efficienza e intrattenimento alla fotografia. Questi includono la possibilità di scattare e visualizzare contemporaneamente, quando si scattano foto dal display interno. Cioè, l'immagine finita può essere visualizzata in real-time sulla metà sinistra del display, ed è possibile scattare selfie con la fotocamera posteriore, utilizzando lo schermo esterno per l'anteprima in tempo reale quando lo smartphone è aperto.

In risposta alle sfide della durata della batteria con gli smartphone pieghevoli, Xiaomi ha fatto affidamento sull'innovazione tecnologica per trovare la soluzione migliore: il Mix Fold 3 vanta una doppia struttura della batteria Xiaomi Surge e di una nuova tecnologia che ha consentito di ottenere un ulteriore aumento del 10% della capacità all'interno delle stesse dimensioni per una capacità totale di 4800mAh. Il suo sistema di gestione è costituito dal doppio chipset G1 Surge dedicato alla gestione della batteria, che ne migliora l'efficienza di utilizzo.inoltre, il chip di ricarica Xiaomi Surge P2, supporta la ricarica turbo cablata da 67w che può caricare fino al 100% in soli 40 minuti, e una ricarica turbo wireless da 50w. In aggiunta, entrambi i display, da 6,56 pollici quello esterno e 8,025 pollici quello interno, sono realizzati con l'ultimo materiale E6, che offre un controllo ottimizzato dell'efficienza energetica e contribuisce a contenere i consumi.

Xiaomi Mix Fold 3 è dotato dell'ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version di Qualcomm. In più, per garantire le massime prestazioni, il device utilizza anche un sistema di raffreddamento progettato con cura, che ha una superficie totale di 10.943 mm². Contenuto nel corpo sottile e leggero dello smartphone c'è un Vc in acciaio inossidabile ultrasottile per migliorare ulteriormente la capacità di dissipazione del calore. Anche l’interfaccia grafica Miui Fold è stata significativamente ottimizzata, offrendo funzionalità divertenti e innovative per sfruttare al meglio il display pieghevole.

I prezzi oscillano tra 1100 e 1300 euro e variano a seconda delle configurazioni, che per questo dispositivo arrivano a 16/1Tb. Attendiamo di sapere dall’azienda se e quando il foldable sarà commercializzato in Europa.