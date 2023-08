Motorola Razr 40, il nuovo Spatial Sound nel mercato dei flip phone

Da pochi giorni è disponibile in Italia il nuovo Motorola Razr 40, che reinterpreta lo stile dei pieghevoli con un design tascabile, disponibile in una vasta gamma di colori di tendenza. Il nuovo pieghevole è ultracompatto e si piega completamente a metà per entrare in qualsiasi tipo di tasca. Questo dispositivo è dotato di un look particolare ed elegante che si distingue per la combinazione di Gorilla Glass Victus e di una pelle vegana di prima qualità e morbida al tatto. Facile da impugnare, esso è dotato di colori alla moda scelti con cura grazie alla collaborazione di Motorola con Pantone, tra cui: Sage Green, una tonalità verde contemporanea, Vanilla Cream, un classico bianco opaco e Summer Lilac, una misteriosa tonalità viola.

Razr 40 è dotato di un display esterno interattivo da 1,5pollici che consente di visualizzare ogni cosa e di sentirsi sempre connessi senza dover aprire il dispositivo. Ciò significa, che in ogni momento si possono visualizzare rapidamente le notifiche, controllare il meteo, riprodurre canzoni e controllare l'agenda senza dover aprire il dispositivo, riducendo al minimo le distrazioni. Motorola, inoltre, ha creato nuovi modi che consentono di personalizzare e interagire con il proprio dispositivo sul display esterno, come i display personalizzati e un lettore multimediale, con il quale riprodurre, mettere in pausa e saltare i brani direttamente dal display esterno.

Motorola Razr 40 è dotato di sensori ad una risoluzione maggiore rispetto a qualsiasi altro pieghevole del brand, sia per la fotocamera anteriore che per quella posteriore. La fotocamera principale da 64Mp e lo stabilizzatore ottico d’immagine eliminano le immagini sfocate dovute a movimenti indesiderati della fotocamera e, grazie allatecnologia di autofocus laser (Tof) la fotocamera è in grado di mettere a fuoco rapidamente il soggetto anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il Razr 40 dispone anche di un obiettivo Ultrawide+ Macro Vision da 13Mp, che consente di inserire nell'inquadratura una quantità di immagini 4 volte superiore rispetto a un obiettivo standard, e di far rientrare più amici in un selfie.

Inoltre, Macro Vision consente di avvicinarsi al soggetto 4 volte di più rispetto a un obiettivo standard. Il flip phone consente anche dieffettuare videochiamate di alta qualità utilizzando la fotocamera frontale da 32Mp e il display principale può essere usato come specchio per essere sempre pronti a scattare il selfie perfetto.

Grazie alla tecnologia Quad Pixel, il dispositivo ha una sensibilità alla luce 4 volte superiore, per garantire immagini nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, un software intelligente lavora in background per rendere automaticamente più nitidi i volti. Creare contenuti non è mai stato così facile: con la Flex View si possono scattare selfie ad alta risoluzione e per controllare la fotocamera bastano pochi, semplici gesti della mano. Basta cliccare, infatti, sul tasto del volume, eseguire un movimento della mano e lasciare che la funzione Auto Smile Capture compia la sua magia. Per contenuti più divertenti e alla moda, c’è la funzione Photo Booth: con un semplice gesto con il palmo della mano si attiverà un timer con il conto alla rovescia. La fotocamera scatterà automaticamente 4 foto distinte di seguito, lasciando uno spazio di 3 secondi tra ogni scatto per prepararsi e mettersi in posa. Solo quando la posa sarà finalmente perfetta, gli appassionatipotranno creare persino un collage delle 4 foto con Google Foto.

Razr 40 è dotato di un display pOled da 6,9 pollici con certificazione Hdr10+ e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz per scorrere, giocare e passare da un'attività all'altra in modo fluido. Questo dispositivo offre anche un audio migliorato grazie a Dolby Atmos, che garantisce un'esperienza audio multidimensionale più intensa, in grado di esaltare la profondità, la chiarezza e i dettagli di qualsiasi intrattenimento attraverso i due grandi altoparlanti stereo o le cuffie del dispositivo. Il nuovo Spatial Sound di Motorola, inoltre, rende il suono ancora più coinvolgente e avvolge lo spazio intorno alla persona, sia che stia ascoltando musica o guardando il suo film preferito.

Lo smartphone offre anche giochi, intrattenimento e connettività di nuova generazione grazie alla nuova piattaforma a 4nm basata sul processore Snapdragon 7 e alla memoria avanzata lpddr4x. Questo potente processore è in grado di supportare giochi ricchi di azione, consentendo di sperimentare una grafica e un audio incredibilmente realistici, di connettersi al wi-fi in modo più veloce e affidabile e di disporre di funzioni della fotocamera di qualità professionale per restare al passo con i trendsetter.

Per alimentare questa esperienza di intrattenimento premium, Motorola ha incluso anche una batteria di lunga durata da 4200mAh, più capiente rispetto alla generazione precedente, che supporta la ricarica ultraveloce TurboPower da 30w e la ricarica wireless. Il pieghevole utilizza il sistema operativo Android 13 stock ed è dotato di impostazioni di intrattenimento personalizzate e/o possibilità di personalizzazione in base allo stile di ciascuno.



Motorola Razr 40 si spinge oltre le tecnologie più avanzate, superando i confini del packaging e del design sostenibile dei prodotti. Esso viene fornito, infatti, in una confezione ecologica, priva di plastica, con stampa a inchiostro di soia naturale e realizzata con materiali riciclati e riciclabili. Il nuovo dispositivo sorprenderà e delizierà i consumatori offrendo anche un'esperienza sensoriale durante l’unboxing: una fragranza del marchio si diffonderà nell’aria quando i consumatori apriranno la confezione dello smartphone.

Il device è già disponibile in Italia a un prezzo di 899,90 euro nelle colorazioni Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac. Inoltre, per chi acquista il nuovo smartphone entro il 30 settembre, il programma trade-in di Motorola include una supervalutazione di 100 eurooltre il valore del precedente device.