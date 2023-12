Pantone Colour of the Year 2024, arrivano due edizioni speciali firmate Motorola

Motorola e Pantone, il brand di riferimento mondiale per la classificazione dei colori, hanno collaborato per il secondo anno consecutivo alla creazione di dispositivi nel colore Pantone dell'anno. Il Peach Fuzz, premiato Pantone Colour of the Year 2024, sottolinea l'importanza delle connessioni umane e lo stesso fanno i dispositivi scelti per rappresentarlo: motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo.

Pantone Colour of the Year, annunciato da Pantone Colour Institute, è il programma educativo che riflette sulla natura simbolica del colore.

Quest'anno ricorre il 25° anniversario del programma con il colore scelto 13-1023 Peach Fuzz. Dalla tonalità di pesca vellutata e delicata, il colore vincitore rappresenta un’essenza accogliente che incarna sentimenti di unione, comunità e collaborazione.

Pantone 13-1023 Peach Fuzz completa la missione di Motorola di rendere la tecnologia più accessibile e di aiutare i consumatori che la utilizzano ad entrare in contatto tra loro. Durante la scelta dei dispositivi, Motorola ha riflettuto sul messaggio cromatico e sul suo significato di connessione umana, realizzando come motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo incarnassero questo pensiero.

Disponibile in tutto il mondo, motorola razr 40 ultra è nato per la connessione e la collaborazione, permettendo ai consumatori più espressivi di distinguersi, grazie al suo design pieghevole e iconico. Motorola edge 40 neo invece, è un dispositivo che mette il colore al centro del design. La tonalità 13-1023 Peach Fuzz completa straordinariamente il suo design caldo e sagomato, coinvolgendo i sensi e accendendo l'immaginazione.

Entrambi gli smartphone sono nati mettendo al centro la connessione e la personalità e sono dotati di feature sviluppate per migliorare tutti gli aspetti dell’essere umano, tra cui le nuove offerte software di Motorola, Moto Unplugged e Family Space. Tutte e due le app offrono l'equilibrio tra connessione, riposo e sicurezza. Moto Unplugged si concentra sull'importanza di fare pause consapevoli dai nostri dispositivi per essere più presenti con noi stessi e con chi ci circonda, mentre Family Space aiuta le famiglie a utilizzare la tecnologia in modo più sicuro e con buon senso.

Ruben Castano di Motorola, ha dichiarato: "la tecnologia si intreccia con l'umanità, per questo motivo crediamo che il colore possa essere uno strumento di espressione capace di far vivere attraverso i nostri dispositivi esperienze sempre più profonde"

“È stato incredibile collaborare con Motorola, vedere la sua attenzione alla creatività, alla connessione e alla personalizzazione attraverso il colore dei dispositivi. Il colore di quest'anno trasmette perfettamente l’importanza di esprimere la connessione, il senso di comunità e il benessere personale", ha commentato Laurie Pressman di Pantone Colour Institute.

Motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo nel Pantone Colour of the Year 2024 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2024.