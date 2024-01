Pixel si colora di verde menta e lancia nuove funzionalità

Google ha annunciato il primo Feature Drop del 2024, con aggiornamenti che, promettono dal brand, renderanno il Pixel ancora più utile, da un nuovo modo di effettuare ricerche al rilevamento della temperatura corporea. Big G ha già cominciato a distribuire queste funzionalità ed il roll out continuerà nelle prossime settimane. Google ha anche svelato il nuovo ed accativante colore verde menta dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro disponibili all’acquisto tramite il Google Store.

Nel nostro Paese, per 14 giorni a partire dal 25 gennaio, con l'acquisto del Pixel verde menta sul Google Store, sarà anche possibile usufruire di un credito di 100 euro su Pixel 8 e 150 euro su Pixel 8 Pro.

Tra le funzionalità che vedremo quest’anno, Google ha annunciato, per il momento solo negli Stati Uniti, l’arrivo dell’app Termometro con Pixel 8 Pro.

La nuova funzione, di livello medico, consentirà di scansionare la fronte con il telefono per ottenere una misurazione accurata della temperatura corporea e di salvare i dati nel proprio profilo Fitbit, per una comprensione ancora più approfondita della propria salute e del proprio benessere.

Un’altra funzione molto interessante che vedremo sui Pixel, a partire dal prossimo 31 gennaio (che abbiamo visto esordire con il Samsung s24), è quella denominata Cerchia e Cerca. Con questa feature, l'intelligenza artificiale di Google apre un nuovo modo di cercare qualsiasi cosa sul telefono, senza dover cambiare app. Basta premere a lungo il tasto home dei Pixel o la barra di navigazione e cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare ciò che si vede sul display per ottenere maggiori informazioni direttamente dalla Ricerca Google, ovunque ci troviamo. Per esempio: abbiamo bisogno di aiuto per identificare alcuni articoli indossati da un Creator nel suo video "Outfit del giorno" che non ha taggato i brand. Basta premere a lungo il tasto home o la barra di navigazione del telefono per attivare Cerchia e Cerca. Inoltre, con gli ultimi aggiornamenti della Ricerca Multipla basati sull'intelligenza artificiale, è possibile porre domande più complesse su un'immagine che si sta cercando, in modo che sia più facile saperne di più sul mondo che ci circonda.

Magic Compose permette di usare l’Ia generativa di Google per riscrivere e migliorare i vostri messaggi.

Disponibile dai Pixel 6 in avanti, è possibile utilizzare questa funzionalità per rendere i messaggi più concisi e professionali.

Su Pixel 8 Pro, l’elaborazione dei messaggi avviene grazie a Gemini Nano, il modello di Google costruito per portare le attività di Ia generativa direttamente sul dispositivo. In aggiunta, su Google messaggi troveremo Photomoji, che consente di trasformare le foto preferite in reazioni con l'aiuto dell'intelligenza artificiale di Google: è sufficiente selezionare la foto, rivedere l'oggetto con cui si desidera reagire e premere invio.

Infine, con gli ultimi aggiornamenti, per rendere l'esperienza di ascolto ancora più fluida, i Pixel Buds Pro si collegano automaticamente quando si passa da un dispositivo all'altro, senza doverli cambiare manualmente.