OnePlus 12, ecco la nuova e attesa serie

Di fronte ad un pubblico entusiasta, si è tenuto ieri a Nuova Delhi l’evento di presentazione di OnePlus, durante il quale è stata annunciata ufficialmente la serie OnePlus 12. Composta da OnePlus 12 e OnePlus 12r, questa è stata concepita per affrontare una sfida diffusa nell'industria: trovare l'equilibrio perfetto tra elevate prestazioni, consumo energetico ottimizzato, dissipazione efficiente del calore e una durata prolungata.

L’occasione, ha anche offerto uno sguardo in anteprima alla futura edizione di OnePlus 12Rr Genshin Impact, frutto di una collaborazione con HoYoverse, il cui lancio è previsto per il 28 febbraio. Questo dispositivo unisce la potente piattaforma proprietaria Trinity Engine di OnePlus 12Rr con ottimizzazioni personalizzate sia da parte di OnePlus che di HoYoverse. Il risultato è un'esperienza di gioco straordinariamente veloce e fluida, che permette ai giocatori di immergersi completamente nel magico mondo di Genshin Impact in qualsiasi momento e ovunque. OnePlus 12Rr Genshin Impact Edition includerà anche una scatola regalo personalizzata e una serie di articoli da collezione esclusivi ispirati al personaggio di Genshin Impact, Keqing.

OnePlus 12 è alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, un chip ultra-intelligente che promette prestazioni di alto livello ed efficienza energetica.

Questo si traduce in un notevole miglioramento del 30% nelle prestazioni della Cpu e un aumento del 25% nelle prestazioni della Gpu. Potenziato dal motore Trinity proprietario e equipaggiato con fino a 16 Gb di Ram Lpddr5x e 512Gb di memoria Rom Ufs 4.0, OnePlus 12 è in grado di mantenere le applicazioni pronte all'uso in background per un periodo di 72 ore. Il dispositivo vanta anche un nuovissimo display 2k da 120Hz ProXdr, con picchi di luminosità fino a 4500nit. Inoltre, quando la luminosità scende al di sotto di 70nit, il display adotta una modulazione Pwm di 2160Hz per garantire un'esperienza visiva più confortevole per gli occhi.

Lo smartphone presenta un sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity Vapor chamber (Vc) all'avanguardia, caratterizzato da una struttura di dissipazione capillare 3d e un design Vc doppio con la superficie più ampia mai realizzata. Questa innovativa configurazione rivoluziona il flusso del refrigerante, riducendo significativamente il surriscaldamento. Realizzato con un processo di produzione in fusione sotto pressione monoblocco, il Vc più grande assorbe costantemente il calore dal Vc più piccolo, accelerando l'intero processo di dissipazione del calore. Questa tecnologia rende OnePlus 12 un compagno versatile per attività come sessioni di gioco prolungate, editing video di livello professionale e ricarica simultanea, senza alcun rischio di surriscaldamento.

Con il supporto per la Supervooc Endurance Edition da 100w e una batteria da 5400mAh, il dispositivo impiega solamente 26 minuti per passare dal 1% al 100%. Non solo, la tanto attesa ricarica wireless Airvooc da 50w fa anche il suo debutto, offrendo un'alternativa affidabile per coloro che preferiscono uno stile di vita senza cavi.

Inoltre, OnePlus 12 è dotato della fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione, con il sensore grandangolare Sony Lyt-808, la telecamera periscopica 64Mp 3x, l'ultimo algoritmo Hdr Raw e la modalità ritratto Hasselblad. Questa combinazione offre un'esperienza fotografica professionale senza sforzo. Infine, il device vanta altre caratteristiche come l'audio spaziale 3d, Aqua-touch, blaster Ir e la porta Usb 3.2 Gen 1.

OnePlus 12R è progettato per essere un dispositivo potente guidato dalle prestazioni, che unisce un software veloce e fluido a un hardware all'avanguardia. Si tratta del quarto dispositivo della serie OnePlus R e segna un momento significativo come il primo ad essere lanciato al di fuori dei mercati tradizionali di Cina e India. Questa novità offre a un pubblico più ampio l'opportunità di sperimentare uno smartphone con un focus mirato sul gaming e con alcune delle migliori specifiche mai viste su un telefono OnePlus. Ciò include il suo schermo Ltpo 4.0, il primo al mondo, che presenta un sistema intelligente di frequenza di aggiornamento dinamico che consente di passare da frequenze di aggiornamento di 1Hz a 120Hz in modo più rapido e intelligente che mai, risparmiando la durata della batteria e offrendo un'esperienza complessivamente più fluida.

Dietro lo schermo di OnePlus 12R si cela il potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un processore octa-core a 4 nanometri ottimizzato per offrire le massime prestazioni. A completare il quadro, troviamo 16Gb di Ram Lpddr5x e un ampio storage di 256Gb Ufs 4.0. Questa potente configurazione è protetta dal medesimo sistema di raffreddamento Cryo-Velocity presente su OnePlus 12 e alimentata da una batteria con una capacità di 5.500mAh. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica Supervooc da 100w di OnePlus 12r si dimostra pronta e veloce, riportando il dispositivo dal 1 al 100% in soli 26 minuti.

Infine, OnePlus 12r si distingue per un sistema di fotocamere flagship, alimentato dal sensore Sony Imx890 da 50Mp. Questo sistema fotografico è arricchito da una serie di algoritmi proprietari OnePlus, progettati per produrre ottimi risultati in qualsiasi situazione.

OnePlus 12 sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 1.099.00 euro, mentre OnePlus 12R sarà disponibile al prezzo di 699 euro su OnePlus.com, Oppo Store e nei principali rivenditori di telefonia. In occasione del lancio, OnePlus offre esclusive promozioni acquistando su Oppo Store. Preordinando e acquistando il nuovo OnePlus 12 entro il 5 febbraio, si potrà beneficiare di uno sconto di 100 euro e ricevere un voucher da 150 euro utilizzabile su Oppo Store a partire da marzo 2024. Preordinando e acquistando il OnePlus 12R entro il 12 febbraio, si potrà invece ricevere un voucher da 100 euro utilizzabile su Oppo Store a partire da marzo 2024. Coloro che acquistano invece OnePlus 12 nella versione da 16/256Gb su OnePlus.com o sull'app OnePlus Store tra il 23 e il 25 gennaio potranno selezionare un regalo gratuito tra le seguenti opzioni: