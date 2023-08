Xiaomi lancia Redmi 12 sui mercati internazionali

Xiaomi ha annunciato il Redmi 12, l’ultimo smartphone entry-level ricco di funzionalità, progettato per tutti coloro che cercano il miglior compromesso tra un sistema operativo fluido, esperienza d’uso intuitiva e un prezzo contenuto.

Con uno spessore di soli 8,17mm, un dorso in vetro di alta qualità e un nuovissimo design della fotocamera, questo device vanta un aspetto elegante ed offre una comoda impugnatura. Redmi 12 porta sul mercato un’esperienza completamente rinnovata per un prodotto di questa fascia di prezzo, con in aggiunta un efficace grado di protezione Ip53 che lo preserva da polvere e schizzi di acqua. Per migliorare ulteriormente l’utilizzo quotidiano, il Redmi 12 è dotato di una porta di ricarica rapida di tipo usb-C da 18w e di un jack per cuffie da 3,5mm.





Lo smartohone dispone di un DotDisplay Fhd+ da 6,79 pollici con sincronizzazione adattiva a 90Hz. Larisoluzione di 2460x1080, la più dettagliata ottenuta finora su questa serie Redmi, regala un'esperienza visiva migliorata sia leggere, sia per guardare video, giocare e altro ancora. Lo schermo è inoltre certificato Sgs Low Blue Light e la sua modalità di lettura 3.0 consente alle persone di godersi i contenuti più a lungo senza affaticare ulteriormente gli occhi.

Il sistema a tripla fotocamera in dotazione presenta unsensore principale da 50Mp che cattura i dettagli con chiarezza e precisione. A completare questa configurazione è presente un sensore ultra grandangolare da 8Mp e uno per gli scatti macro da 2Mp. Inoltre, per migliorare l’esperienza fotografica, il Redmi 12 dispone di sette filtri fotografici e anteprime in tempo reale.

Supportato dal potente processore MediaTek Helio G88, l’ultimo entry-level di Xiaomi ha una Cpu con clock fino a 2,0GHz, estensione della memoria Ram, che consente un facile multi-tasking ed una memoria di archiviazione anch’essa espandibile fino ad 1Tb. La batteria da 5.000 mAh elimina tutte le preoccupazioni relative all'esaurimento della carica, offrendo 23 giorni in standby, 133 ore di riproduzione musicale, 26 ore di lettura online o 16 ore di visione di video.



Il potente altoparlante integrato riproduce un suonoaccattivante e dinamico. Redmi 12 infine è dotato di un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente per un accesso facile e veloce, e all’occorrenza, può essere utilizzato anche come telecomando Ir per controllare i dispositivi di casa. Il device è disponibile in tre diversi colori: Midnight Black, Sky Blue e Polar Silver e tre configurazioni: 4/128Gb, 8/128Gb e 8/256Gb con prezzi che partono da 199,90 euro.