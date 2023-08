Al via “Poco Anniversary” con offerte imperdibili

Poco, brand popolare tra gli appassionati di tecnologia, annuncia ufficialmente ‘POCO Anniversary’, una serie di sconti su un’ampia gamma di smartphone con cui, fino al 31 agosto, il brand celebra il suo 5° anniversario.

Da sempre impegnato ad offrire smartphone a prezzi competitivi, con prestazioni incredibili per l'entertainment ma non solo, il brand dà il via a speciali sconti che interessano, tra le altre, anche le recentissime M5, X5 ed F5 Series.



M5 Series, capace di combinare esperienze di mobile gaming di altissimo livello e un prezzo iper-competitivo, diventa ancora più accattivante:

M5, nella versione 4/64Gb è disponibile a 99,90 euro invece di 189,90 euro e, nella versione 4/128Gb, a 119,90 euro invece di 209,90;

M5s, nella versione 4/64Gb, è acquistabile a 119,90 euro anziché 209,90 e,nella versione 4/128Gb a 139,90 euro anziché 229,90 euro.

X5 Series è appositamente ideata per i content creator che ambiscono a raggiungere un nuovo livello:

X5, nella versione 6/128Gb è disponibile a 219,90 euro anziché 299,90 e, nella versione 8/256Gb a 269,90 euro anziché 349,90€;

X5 Pro è invece disponibile nelle medesime varianti di memoria al prezzo speciale di 269,90 euro e 299,90 euro invece di 349,90 e 399,90 euro.

F5 è disponibile a 349,90 euro invece di 429,90 nella configurazione 8/256GB e, nella variante 12/256Gb, a 369,90 euro anziché 479,90;

F5 Pro in super offerta a 469,90 euro anziché 629,90 nella configurazione 12/256Gb e, nella versione da 12/512Gb a 489,90 euro invece di 649,90.

Infine, F5 Series, è composta da due smartphone che concentrano potenza e velocità di livello flagship rivolgendosi ai gamer più esigenti, gli amanti della fotografia e gli appassionati di tecnologia:Aderendo alla propria mission di continuare a innovare il settore degli smartphone di fascia media, Poco considera la comprensione delle esigenze del mercato il prerequisito per lo sviluppo di nuovi prodotti in grado di superare costantemente le aspettative dei clienti.Per questo motivo, l’azienda ha recentemente condotto un'indagine completa sui consumatori, in collaborazione con la società di ricerche di mercato e analisi dei dati YouGov, in cinque mercati del sud-est asiatico, Malesia, Indonesia, Filippine, Tailandia e Vietnam, per conoscere a fondo le percezioni e aspettative sul mercato degli smartphone di fascia media. Questi risultati sono stati condivisi in occasione del "Poco Partners Southeast Asia Forum 2023 - Next steps: Gen Z changes the game" che si è tenuto a Bangkok il 21 agosto. Durante il forum, Anne Wang, Responsabile Marketing del brand, ha spiegato come negli ultimi due anni gli smartphone di fascia media o quasi-flagship abbiano rapidamente colmato il divario rispetto a quelli che sono tradizionalmente considerati smartphone di fascia alta, offrendo ora una durata della batteria quasi equivalente, spazio di archiviazione più ampio, processore più potente, Ram e un display eccellente, a prezzi molto più pratici e accessibili.