Redmi Pad Se, il nuovo tablet progettato per un'esperienza cinematografica

Xiaomi ha svelato Redmi Pad Se, l'ultima aggiunta al portafoglio di tablet Redmi. Progettato per giovani professionisti e studenti, il device combina un'eccezionale comodità con un mix di praticità ed estetica per soddisfare le esigenze sia del lavoro che del tempo libero. Pad Se vanta un display Fhd+ da 11 pollici che offre un'esperienza visiva eccezionale. Con il suo rapporto di visualizzazione 16:10, il tablet offre un’esperienza immersiva di un'ampia gamma di contenuti e il notevole rapporto di contrasto di 1500:1 assicura livelli eccezionali di dettaglio sia negli aspetti più scuri che più luminosi di qualsiasi azione sullo schermo.



I 400 nit di luminosità del display regalano un'esperienza visiva affidabile sia all'interno che all'esterno, anche sotto la luce del sole.

Inoltre, Redmi Pad Se può riprodurre fino a 16,7 milioni di colori, coprendo una vasta gamma di tonalità vivaci nello spettro dei colori visibile all'occhio umano. Con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, Redmi Pad Se offre un godimento visivo fluido che amplifica l’esperienza di intrattenimento soprattutto per i giochi intensi, assicurando la libertà di passare manualmente tra 60Hz o 90Hz per un'efficienza energetica ottimale.



Progettato pensando al comfort, la modalità di lettura 3.0 aggiornata con modalità Classic e Paper dedicate offre opzioni di colore di lettura realistiche e garantisce un comfort di lettura ottimale. Inoltre, il tablet è dotato di un display Lcd standard Tüv Rheinland Flicker Free che utilizza l'oscuramento Cc per eliminare efficacemente lo sfarfallio visibile e invisibile nell'intervallo da 0 a 3000Hz. Inoltre, per un'esperienza visiva ancora migliore, Redmi Pad Se è in grado di contenere le emissioni di luce blu, per aiutare a prevenire l'affaticamento visivo. Quando si tratta di audio, Redmi ha dotato questo tablet di Dolby Atmos e Hi-Res Audio che supportano quattro altoparlanti i quali producono una qualità del suono superiore e offrono un'esperienza cinematografica di alto livello.



Redmi Pad Se è disponibile in un elegante design unibody in lega di alluminio molto resistente e facilmente trasportabile, con un peso di soli 478g. L'assotimento offerto dal brand si avvale di tre differenti varianti di colori: viola lavanda, grigio grafite e verde menta, con configurazioni da 4/128Gb a partire da 199 euro, 6/128 Gb a partire da 229 euro e 8/128Gb a partire da 249 euro.