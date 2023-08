Creare contenuti a ritmo di musica: pronte le nuove funzionalità di Instagram

Che si stia condividendo una collezione di ricordi estivi con gli amici o momenti del rullino fotografico, ora è possibile aggiungere musica ai caroselli fotografici. Basandosi sul lancio di musica per le foto del feed, è ora possibile aggiungere una canzone e dare vita al proprio carosello, invitando fino a tre amici a collaborare per la creazione di un feed post, un carosello o un reel.

Una volta accettato, il contenuto raggiungerà il pubblico di ciascun collaboratore e apparirà sulla griglia del profilo di ogni account.

La richiesta di collaborazione può partire anche da un account privato.



Questo aggiornamento porta con se anche lo sticker Add Yours, tramite il quale un creator o artista può invitare i propri follower a partecipare ad una divertente sfida direttamente sui reels, postando i loro contenuti preferiti. Chiunque, a questo punto, può creare un reel e personalizzarlo aggiungendo il proprio sticker, affinché il contenuto sia facilmente identificabile e per essere riconosciuto dal cerator o artista di riferimento. In questo caso, la persona scelta sarà notificata ed il suo contenuto sarà visibile a tutti. Sulla base di questi aggiornamenti, Instagram ha anche annunciato di estendere la propria libreria musicale e 50 brani, tra quelli più popolari pubblicati con i Reels, saranno condivisi su Spotify tramite una nuova Reels Music Chart.