Telegram compie 10 anni e introduce nuovi aggiornamenti

Lo scorso 14 agosto Telegram ha celebrato il suo 10° compleanno ed ha annunciato l’arrivo del suo aggiornamento più importante. Negli ultimi dieci anni sono state create centinaia di nuove funzioni, che oggi sono usate da oltre 800 milioni di persone; l’aggiornamento appena presentato aggiunge la possibilità di realizzare le Storie, un'esclusiva modalità doppia fotocamera, impostazioni privacy dettagliate, opzioni di durata flessibili e molto altro ancora. Le storie permettono di condividere rapidamente i propri momenti speciali e di vedere quelli dei nostri amici. La feature è stata di gran lunga la funzione più richiesta dai fan di Telegram, che ha trascorso diversi mesi a innovare e perfezionare il formato, in modo che esse abbiano tutte le caratteristiche che ci si aspetta e tante altre che non sono mai state introdotte prima.

Le nuove storie di Telegram sono visualizzate in una sezione espandibile nella parte superiore dello schermo, in modo da poter vedere l'intera lunghezza della lista chat e delle cartelle.

Quando ne visualizziamo una, possiamo toccare rapidamente per condividere, rispondere privatamente o reagire. Per impostazione predefinita, nella pagina principale vengono visualizzate le storie di tutti i nostri contatti, mentre è possibile nascondere le storie di contatti specifici, spostandole nelle chat archiviate.

Per registrare scene da ogni angolazione, le storie possono scattare foto o video sia con la fotocamera frontale che con la fotocamera posteriore del nostro dispositivo contemporaneamente, permettendoci di scegliere quale fotocamera inquadra cosa, anche durante la registrazione. Esse utilizzano, inoltre, il potente editor dei media di Telegram, che consente di aggiungere testi, disegni, sticker o menzionare la propria posizione. Per approfondire le descrizioni, inoltre, le storie supportano le didascalie, in cui è possibile includere un testo più lungo, menzionare gli amici o aggiungere link. È possibile anche aggiungere altre immagini dalla nostra galleria o usare la funzione ricerca per trovare Gif e immagini dal web.

Quando pubblichiamo una storia, è possibile scegliere tra 4 impostazioni di privacy: Tutti, I miei contatti, Amici più stretti e Contatti selezionati. Ogni opzione può essere completamente personalizzata, consentendo di includere o escludere qualsiasi persona. Inoltre, è possibile selezionare un elenco di persone che non vedranno mai la nostra storia; in aggoiunta, per mantenerla ancora più privata, è possibile disattivare gli screenshot per impedire a chi la vede di salvarla o condividerla.

Le storie possono durare 6, 12, 24 o 48 ore ed è possibile anche pubblicarle sul nostro profilo, disposte in griglia, dove sia i vecchi contatti che le nuove connessioni potranno vedere le serie di eventi salienti per tutto il tempo che vogliamo. Ogni storia pubblicata sul nostro profilo ha impostazioni di privacy separate, per cui è sempre possibile controllare quali storie possono essere viste da determinate persone. Per la prima volta infine, è possibile aggiornare qualsiasi elemento della propria storia in qualsiasi momento, cambiandone la visibilità, la didascalia, il testo sullo schermo, gli sticker o qualsiasi altra cosa, senza doverla cancellare e ripubblicare da zero.

Per ultimo, quando un utente apre una storia, egli appare in una lista delle visualizzazioni visibile all'autore della storia, come una conferma di lettura. Dopo aver pubblicato una storia, è possibile aprirla per vedere la lista, che può essere filtrata per mostrare solo i propri contatti e ordinata per mostrare prima le visualizzazioni recenti o le reazioni. Per controllare se una persona specifica ha visto la storia, dobbiamo semplicemente digita il suo nome nella barra di ricerca. Per un maggiore anonimato, gli utilizzatori Premium possono attivare la Modalità Stealth, che cancella le loro visualizzazioni da tutte le storie che hanno aperto negli ultimi 5 minuti e nasconde ciò che visualizzeranno nei prossimi 25 minuti.