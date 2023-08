Samsung inaugura Game Portal, il negozio online dedicato al gaming

Samsung ha annunciato l’apertura del Game Portal, un negozio online specifico per gli appassionati di gaming. Progettato per semplificare il processo di navigazione e di acquisto di prodotti come smartphone, Tv, monitor da gioco e Ssd ad alte prestazioni, il negozio online è presente in oltre 30 paesi del mondo, a partire da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Brasile.

Al suo interno, gli appassionati possono trovare una varietà di contenuti legati al gioco e adattati alle loro preferenze ed esperienze.

Nel 2021 Accenture, azienda leader nei servizi professionali a livello mondiale, ha pubblicato uno studio illuminante sul gioco: esso ha rilevato che la metà della popolazione di videogiocatori è composta da giocatori multipiattaforma, che utilizzano più di un dispositivo per giocare e trascorrono in media 16 ore alla settimana giocando, oltre a otto ore alla settimana guardando contenuti video legati al gioco e sei ore alla settimana partecipando a comunità legate al gioco.

In risposta a queste tendenze, Samsung ha progettato il Game Portal per offrire un’impressionante varietà di contenuti, come informazioni sui prodotti di gioco, recensioni di esperti nazionali e internazionali, vantaggi e offerte per l’acquisto dei prodotti, idee per l’utilizzo dei prodotti che aiutano a divertirsi di più con i giochi e le relative notizie.

Tra i prodotti disponibili sul portale sono presenti il Galaxy S23 Ultra, ottimizzato per il gioco mobile grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 ad alte prestazioni e alla batteria da 5000 mAh; il televisore Neo Qled, che consente di giocare in cloud senza una console separata grazie a Samsung Gaming Hub; il monitor Odyssey Oled G9, che offre un’esperienza di gioco immersiva senza precedenti grazie al suo schermo curvo da 49 pollici.

Un’altra offerta impressionante è l’unità Ssd 990 Pro, che offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7.450 e 6.900 Mb/s per un caricamento più rapido dei giochi per PlayStation e PCcDirectStorage.

Per celebrare il lancio del Game Portal, Samsung offre sconti su un bundle di dispositivi di gioco, oltre a una serie di incentivi sui prodotti lanciati di recente.