Sony Bravia Core, il servizio di streaming con immagini di alta qualità

Creato in collaborazione con Sony e sviluppato per offrire film e altri contenuti della massima qualità agli utilizzatori di Tv Sony, Bravia Core è il luogo in cui l'intrattenimento incontra la tecnologia. Con Bravia Core precaricato su tutti i modelli Bravia Xr, come la nuova serie a80l con pannello Oled, già disponibile per l’acquisto, gli appassionati possono godere di una selezione di alcuni dei più recenti titoli premium e classici e della più grande raccolta di titoli Imax Enhanced. I possessori di televisori prodotti dal celebre brand tecnologico giapponese che si iscrivono a Bravia Core, ricevono fino a 15 crediti cinematografici da riscattare tra le ultime uscite e i più grandi successi, tra cui Morbius, Uncharted, Spider-Man: No Way Home, Ghostbusters: Afterlife e Cenerentola e fino a due anni di streaming illimitato da un'ampia selezione di film dal catalogo di Sony Pictures, tutti inclusi con l'acquisto del televisore.

In più, per coloro che hanno esaurito i crediti cinematografici, Bravia Core offre ora la possibilità di acquistare e noleggiare altri film selezionati, in modo che si possa continuare a vedere alcuni dei migliori successi e classici con la massima qualità delle immagini in streaming della tecnologia Pure Stream, ottenendo una qualità equivalente a Blu-Ray Disc Uhd, con streaming fino a 80 Mbps.

Inoltre, la nuova modalità calibrata regolerà la qualità dell'immagine sullo schermo per allinearla meglio alla visione originale del creatore e i film passeranno automaticamente alle impostazioni dell'immagine ottimali per creare un'esperienza di visione dei film davvero spettacolare. Sarà possibile, dunque, godere di una gamma dinamica con grande luminosità e neri profondi, nonché toni medi meravigliosamente naturali, quasi senza bagliori o aloni intorno alle alte luci.

Infine, per un'esperienza visiva davvero accattivante nel comfort di casa, Bravia Core offre anche l'accesso alla più vasta raccolta di film Imax Enhanced. Ottimizzata per i più moderni Tv Sony, la raccolta offre immagini Imax rimasterizzate e la qualità coinvolgente dell’audio Dts. Tramite Studio Access, che fa parte del pacchetto, gli spettatori potranno poi accedere a una serie di contenuti extra dietro le quinte, interviste e altro ancora.