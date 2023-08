Sony Xperia 1 V, il nuovo camera phone di

Sony ha presentato Xperia 1V, il primo modello flagship al mondo provvisto di un nuovo sensore d’immagine Cmos stacked con architettura 2-Layer Transistor Pixel. Lo smartphone concentra le tecnologie all’avanguardia di Sony per supportare le elevate aspettative dei creatorse dei talenti di domani, che desiderano riprendere o condividere i propri contenuti.

Il nuovo Xperia 1V alza decisamente l'asticella con l’introduzione di un sensore d’immagine di nuova concezione, in grado di riprodurre fedelmente i colori e le texture di persone, paesaggi e scene in tutta la loro ricchezza, anche al buio. La combinazione tra performance in condizioni di scarsa illuminazione – quasi raddoppiate rispetto al modello precedente – e tecnologia di elaborazione overlay multi-fotogramma ad alta velocità, consente di scattare foto a prova di rumore e con una gamma dinamica più estesa, equivalente a quella delle fotocamere full-frame. L’obiettivo da 24mm sul lato posteriore del device è provvisto di un sensore d’immagine di tipo Cmos stacked con struttura 2-Layer Transistor Pixel, che risulta 1,7 volte più ampio rispetto al predecessore.

Lo zoom ottico da 85-125 mm (F2.3-F2.8), inoltre, è sinonimo di ritratti luminosi con distorsioni minime.

Già nota in ambito cinematografico, la tecnologia S-Cinetone è stata adattata e installata in questo dispositivo mobile, affinché la texture della pelle possa essere resa in modo perfetto durante la ripresa di immagini “cinematiche”, senza l’intervento del color grading. Inoltre, il livello del segnale di saturazione del nuovo sensore è triploi rispetto ai sensori convenzionali, e l’esclusiva elaborazione della qualità d’immagine elimina il rumore tipicamente associato alle scene buie, regalando immagini spettacolari con tonalità morbide.

Xperia 1V offre numerose funzioni, tra cui le pre-impostazioni di colore, quali i Creative Look presenti anche nelle fotocamere Alpha, e l’Af (autofocus) in tempo reale ad alte prestazioni. Le funzioni Real-time Eye Af e Real-time tracking, invece, consentono di fissare la messa a fuoco sugli occhi di una persona o di un dato soggetto. Grazie all’Ia per la profondità che analizza le informazioni della distanza, anche gli oggetti distanti possono essere messi chiaramente a fuoco. Inoltre, con la nuova velocità di scatto continuo fino a 30 fps con tracking Af/Ae attivo, nessun istante andrà perduto.

Lo smartphone è stato realizzato per soddisfare anche le esigenze di tutti i creatori: grazie, infatti, a Product Showcase, una speciale funzione della serie di vlog camere di Sony, in fase di ripresa esso è in grado di spostare il fuoco dal volto di chi parla al prodotto. Lato audio, il nuovo microfono a priorità vocale collocato vicino alla fotocamera posteriore acquisisce chiaramente la voce di chi riprende, anche negli ambienti esterni più rumorosi, per creare video già pronti per la distribuzione. Negli streaming live su YouTube, attivando la funzione di registrazione Videography Pro, è possibile visualizzare contemporaneamente i commenti delle persone presenti in chat e interagire in tempo reale.

Xperia 1V offre un display Oled 4k da 6,5 pollicicaratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120Hz e da un effetto mosso limitato. Il potente speaker a basso rumore migliora la diffusione e la profondità dell’audio, con un’estensione delle alte e basse frequenze che si traduce in suoni più nitidi e dinamici.L’esclusiva lavorazione del vetro posteriore offre un design tattile funzionale che, unito alle sottili fessure laterali, assicura una presa stabile ed evita che lo smartphone scivoli dalle mani durante l’uso.

Nonostante l’elevata risoluzione del display, la batteria da ben 5000mAh supporta fino a 20 ore di riproduzione continua di filmati e bastano 30 minuti di ricarica (anche wireless) per ripristinare il 50% dell’autonomia. Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia di ottimizzazione della ricarica, la batteria mantiene l’80% o più della capacità massima, anche dopo 3 anni.

Migliorando il consumo energetico e la dispersione del calore, Xperia 1V coniuga prestazioni e durata nel tempo, permettendo di scattare o riprendere più a lungo, senza preoccuparsi del surriscaldamento. La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen2 è associata a una Cpu che vanta un’efficienza energetica superiore del 40% rispetto al precedente modello. Il consumo durante l’utilizzo della fotocamera è migliorato del 20% circa, mentre il volume dello strato termodissipatore nell’unità principale è stato incrementato del 60% circa.

L’esclusiva cover di Xperia 1V garantisce una presa anti-scivolo sul fondo per rendere l’esperienza di scatto e ripresa più confortevole. Lo stand è progettato per disporre il telefono sia in orizzontale, ad esempio per guardare i video, sia in verticale, una posizione molto più pratica per trasmissioni live e video chat, e il retro della cover riprende il motivo texturizzato presente sulla struttura del device,

Lo smartphone è già disponibile in versione nera, argento platino e verde kaki.