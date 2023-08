Odyssey Oled G9, il monitor gaming di Samsung premiato per le sue caratteristiche top

Samsung ha orgogliosamente diffuso l’annuncio della nomina, ricevuta dai principali media del settore, di Odyssey Oled G9 a monitor gaming leader sul mercato. Dal lancio, avvenuto lo scorso giugno, questo prodotto ha ricevuto una serie di riconoscimenti – Editors’ Choice, Recommended e Top Pick 2023 – per le sue caratteristiche distintive e le esperienze di gioco coinvolgenti.

Si tratta, infatti, del primo monitor Oled a offrire una risoluzione Dual Quad High Definition (Dqhd 5.120 x 1.440) con un rapporto di 32:9.

L’elevata densità di pixel (110ppi) consente di visualizzare contenuti di gioco in modo più dettagliato e grazie all’ampio rapporto widescreen, si può godere della visione super-ultrawide, equivalente a due schermi Qhd affiancati. Inoltre, il veloce response time grey-to-grey (gtg) di 0,03ms e il refresh rate di 240Hz offrono ai giocatori un vantaggio ultra competitivo.

Reviewed.com ha descritto l’Odyssey oled g9 come un “monitor da gioco di lusso con colori vividi, il miglior monitor da gioco che abbiamo testato finora“. Di conseguenza, il monitor ha ricevuto l’ambito premio editors’ choice del sito. L’articolo ha evidenziato la nitidezza delle immagini, il design elegante e le utili funzioni smart tv integrate; inoltre, reviewed.com ha sottolineato che: “i gamer si innamoreranno facilmente dell’odyssey oled g9, il quale ha i colori e il contrasto necessari per offrire un senso di realismo e profondità, la nitidezza necessaria per fornire un elevato numero di dettagli e una fast motion clarity per un’esperienza di gioco fluida e reattiva“.

Il monitor gaming di Samsung ha ricevuto una recensione a cinque stelle anche da Stuff, che lo ha definito “uno schermo Oled stupendo, grande e con prestazioni sbalorditive” e “uno dei migliori monitor da gioco in circolazione al momento“. Nella recensione, Stuff si è inoltre soffermato su come le caratteristiche dell’Odyssey siano una “gioia assoluta da sperimentare“, concludendo che si tratta di “uno dei monitor migliori e più completi mai realizzati“.

Techaeris ha assegnato al monitor i premi Editor’s Choice e Top Pick 2023. Techaeris ha sottolineato che il prodotto è dotato di un impressionante display Oled, colori, contrasto, refresh rate di 240Hz e ha ricevuto molte valutazioni di 10/10: “il g95sc offre quell’esperienza coinvolgente e avvolgente che ogni gamer accanito cerca”.

T3 infine, ha dichiarato che Odyssey Oled G9 “consente un nuovo livello di immersione” e fornisce un’esperienza visiva “di livello davvero alto” e “senza paragoni“. Il team di recensori è rimasto così impressionato dal monitor da assegnargli una recensione a cinque stelle e il punteggio del T3 Platinum Award. T3 ha dichiarato che Odyssey Oled G9 è “un monitor straordinario che piacerà ai gamer“.

Il monitor sta velocemente guadagnando popolarità nei paesi di tutto il mondo. In Nord America sono state prodotte inizialmente 1800 unità e le scorte sono state esaurite in meno di due settimane, mentre in Europa sono state vendute 700 unità. In Corea, le 100 unità disponibili sono state esaurite in un’ora, a dimostrazione della popolarità del monitor sul mercato. Sulla base del primo trimestre del 2023, Samsung mantiene una quota di mercato globale del 23% per i monitor da gioco con un refresh rate di 100Hz o superiore, conservando il primato per il quinto anno consecutivo.