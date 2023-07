Samsung Electronics, consigli per tenere al sicuro le foto digitali delle vacanze

L’estate è arrivata, così come la voglia di andare finalmente in vacanza. Che si opti per un tranquillo weekend in montagna, per una vacanza al mare all’insegna del divertimento con i propri amici o per un’esperienza outdoor, scattare tante foto è un must, per poi riguardarle durante i mesi più freddi con un pizzico di nostalgia. Samsung Electronics propone alcuni consigli facili da seguire e adatti a tutti, utili a salvaguardare i propri ricordi in modo da poter esprimere liberamente la propria creatività.

Utilizzare più schede SD

Sia che si preferisca scattare foto utilizzando lo smartphone, sia che si opti per una fotocamera digitale, le microSd sono ideali per ampliare la memoria dei dispositivi mobili e per conservare foto in alta qualità; per salvaguardare i propri scatti, vale sempre la pena averne qualcuna di scorta per evitare di perdere tutto il lavoro in caso di furto o danneggiamento del dispositivo.

Le Memory Card Samsung Pro Plus microSd, adatte per action cam, sono perfette per conservare gli scatti, come i video in 4k Ultra Hd, anche in condizioni estreme. Le velocità di lettura/scrittura elevate, fino a 180 Mb/s, rendono possibile eseguire scatti dinamici e video 4k fluidi anche ai content creator che desiderano realizzare contenuti professionali in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Sfruttare gli Ssd esterni portatili

Per un’ulteriore sicurezza, è sempre utile caricare i contenuti periodicamente su un Ssd esterno, così da proteggerli da cancellazione accidentale o eventuali danni ai dispositivi. Dotato di certificazione Ip65 e resistente alla polvere e all’acqua, T7 Shield è l’ultimo nato degli Ssd portatili della serie T7 di Samsung e rappresenta la soluzione ideale per i viaggiatori che desiderano documentare le proprie esperienze in viaggio senza doversi preoccupare di perdere i dati a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici o a imprevisti. Progettato con particolare cura, questo ssd resiste agli urti causati dall’eventuale caduta da un’altezza fino a tre metri, oltre a permettere di archiviare i propri file e documenti in tutta sicurezza trasferendo anche i dati più “pesanti” in pochi secondi. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso contenuto (solo 98 grammi) è possibile riporlo in ogni tipo di bagaglio. T7 Shield è disponibile nelle colorazioni beige, nero e blu ed in due versioni, da 1Tb e da 2Tb, per soddisfare le diverse esigenze d’uso. Disponibile anche in 4TB nella versione black.

Attivare i backup automatizzati

Il primo consiglio è quello di sfruttare la funzione backup automatizzato, presente su moltissimi smartphone. È possibile usufruire dei tanti servizi online in cloud, in modo da sincronizzare automaticamente le foto sia via rete cellulare che tramite wi-fi. Un aspetto importante, spesso sottovalutato, è quello di cifrare lo smartphone. Sembra complesso, ma significa semplicemente impostare una password che possa rendere illeggibili le informazioni personali allo scopo di evitare furti di dati. In questo caso, una maggiore protezione può essere offerta da una app separata per proteggere le immagini.

Creare album sui social

Si tratta della soluzione perfetta per coloro che non possono fare a meno di condividere le proprie esperienze con amici e conoscenti sulle piattaforme social: facile e veloce, soprattutto se si sceglie di utilizzare lo smartphone oppure il tablet per conservare i propri dati, consente di dare spazio alla creatività sbizzarrendosi con filtri, sticker e palette di colore per creare album perfetti per arricchire il proprio profilo, creando al contempo un ulteriore backup per i propri ricordi.