Nuovo Apple Ipad Pro, Chip m4 e Pencil Pro per prestazioni straordinarie

Tra i prodotti recentemente presentati da Apple, c’era anche il nuovo iPad Pro, il rivoluzionario tablet di Cupertino che offre prestazioni di livello superiore in un design straordinariamente sottile e leggero.

Disponibile nei due colori argento e nero siderale, in entrambi i casi il guscio è composto al 100% da alluminio riciclato. Il peso minimo e il design più sottile mai creato da Apple offrono un livello di portabilità eccezionale: il modello da 11" è spesso 5,3 mm e pesa poco meno di 450 grammi, mentre quello da 13" è ancora più sottile: solo 5,1 mm e circa 110 grammi più leggero rispetto al modello precedente.

Il design incredibilmente sottile e leggero, e il display rivoluzionario sono possibili solo grazie ad m4, il chip Apple di ultima generazione che offre prestazioni notevolmente superiori. Esso si basa su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione ancora più efficiente nei consumi e offre fino a quattro performance core e ben sei efficiency core con acceleratori di machine learning (Ml) di ultima generazione, per garantire prestazioni fino a 1,5 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti di iPad Pro con chip m2. Basato sull’architettura Gpu del chip m3, m4 ha una Gpu 10-core che offre potenti funzioni come Dynamic Caching, il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware: una novità assoluta per iPad Pro. Il Chip m4 ha anche il Neural Engine di Apple più potente di sempre: con una capacità di calcolo che arriva a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, è 60 volte più veloce del primo Neural Engine progettato da Apple per il chip A11 Bionic. Con prestazioni così evolute, il Neural Engine di m4 è più potete di qualsiasi unità di elaborazione neurale di qualsiasi attuale Pc Ai, dichiara Apple.

Il sistema di fotocamere aggiornato del nuovo iPad Pro offre ancora più versatilità e i quattro microfoni di qualità professionale danno un suono ricco e avvolgente, quindi si può scattare, filmare, modificare e condividere foto e video da un unico dispositivo. La fotocamera posteriore da 12Mp cattura brillanti immagini e video Smart Hdr con colori più intensi, texture più definite e dettagli in condizioni di luce scarsa. Presente anche un nuovo flash True Tone adattivo che migliora ulteriormente le scansioni di documenti. Usando l’Ai, il nuovo iPad Pro identifica in automatico i documenti direttamente nell’app Fotocamera, e se la luce non è perfetta, acquisisce all’istante più foto con il nuovo flash adattivo e poi le unisce per un risultato nettamente migliore.

Sulla parte anteriore del nuovo iPad Pro, il sistema di fotocamere TrueDepth ora si trova sul lato più lungo. La fotocamera da 12Mp con ultra-grandangolare e inquadratura automatica migliora notevolmente l’esperienza di videoconferenza con iPad in orizzontale, soprattutto quando il dispositivo è agganciato a una Magic Keyboard.

iPad Pro include un connettore USB-C ad alte prestazioni con supporto per Thunderbolt 3 e Usb 4, per connessioni via cavo con velocità fino a 40 Gbps. Apple Pencil Pro offre funzioni ancora più magiche e nuove potenti interazioni che portano l’esperienza Apple Pencil a un livello superiore.

Il nuovo iPad Pro può già essere ordinato e sarà disponibile nei negozi da mercoledì 15 maggio con prezzi che partono da 1219 euro del modello 11" e da 1569 euro per il modello 13". La nuova Apple Pencil Pro è disponibile a 149 euro.