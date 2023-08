If photography awards 2023: Oppo comunica i vincitori

Oppo ha annunciato i vincitori dell’IF Photography Awards 2023. Quindici fotografi sono stati premiati con riconoscimenti Gold, Silver e Bronze, mentre sono state selezionate trentadue opere di ispirazione che abbracciano otto diverse categorie per stimolare la creatività dei fan di Oppo in tutto il mondo.

Lanciato il 17 aprile, l'If Photography Awards ha ricevuto più di 700.000 candidature da 51 Paesi e regioni. Il concorso mira a ispirare i fotografi di dispositivi mobile a spingersi oltre i confini convenzionali associati alla fotografia mobile e a liberare la loro immaginazione per creare capolavori memorabili.

Grazie all'eccezionale abilità e al talento dimostrati durante tutta la competizione, Ahei Huan è il vincitore del premio Oppo image If Master of the Year (Gold Award).

La serie di foto dell'artista, "Daughters of the Moon", è stata selezionata attraverso un rigoroso processo supervisionato da una prestigiosa giuria di fama internazionale.





“Daughters of the Moon” comprende una serie di ritratti fotografici che catturano le caratteristiche delle minoranze Yi, ritraendo la serenità e la positività delle donne Yi, la loro moda e lo stile di vita etnico. “La prima cosa che mi colpisce di questo lavoro è la sua professionalità”, ha dichiarato Alec Soth, rinomato artista fotografico contemporaneo e membro di Magnum Photos. “Queste immagini sono realizzate con precisione e grande sensibilità”.

In qualità di vincitore del Gold Award, Ahei Huan riceverà un premio di 160.000 Rmb, un set di prodotti flagship Oppo comprendente uno smartphone, cuffie, watch e tablet e sarà invitato a partecipare all'Hasselblad Image Training Camp e nominato come Fotografo Oppo dell'anno.

Il brand si impegna costantemente a fornire innovazioni tecnologiche di imaging; uno degli ultimi smartphone flagship, il Find X6 Pro, ha raccolto notevoli consensi tra i fotografi professionisti e gli appassionati di fotografia sin dal suo lancio. In particolare, oltre l'80% delle foto premiate sono state scattate con questo dispositivo. Oltre al Find X6 Pro, la riproduzione precisa di luci e ombre su altri smartphone targati Oppo conferisce alle immagini un aspetto distinto e d'impatto. I quattro vincitori del Silver Award hanno sfruttato sapientemente questa capacità per infondere arte e fantasia nelle loro opere. Ciascuno di loro riceverà un premio di 60.000 Rmb e un Find X6 Pro, oltre a opportunità di formazione ed esposizione internazionale.

Inoltre, dieci fotografi provenienti dalla Cina e dal Bangladesh sono stati premiati con gli Oppo Bronze Awards. I loro lavori creativi includono ritratti, architettura, paesaggi, natura e altro ancora, caratterizzati da un contrasto di colori stimolante, una forte composizione cromatica ed espressioni emozionali uniche. Ogni vincitore del Bronze Award riceverà un premio di 20.000 Rmb e un Find X6 Pro, oltre a opportunità di formazione ed esposizione.

In qualità di Associate Partner della più grande fiera d'arte internazionale, Paris Photo, il brand Oppo metterà in esposizionealcune delle opere fotografiche vincitrici degli imagine If Photography Awards 2023 e le celebrerà insieme al pubblico mondiale.