Whatsapp Chiamate migliorato con l’aggiunta di nuove funzioni

Nonostante WhatsApp sia meglio conosciuto come servizio di messaggistica istantanea, con la possibilità di scambiarsi messaggi privati e sicuri a persone in tutto il mondo, è sempre maggiore il numero di coloro che lo utilizzano per connettersi mediante chiamate vocali e video.

Il crescente interesse verso questo tipo di utilizzo ha spinto nel corso di quest'anno la società americana Meta, proprietaria della piattaforma, ad introdurre diversi miglioramenti alle chiamate via WhatsApp, per restare in contatto con amici e familiari, colleghi e gruppi di persone in modo del tutto sicuro.

Per le chiamate di gruppo, sono state aggiunte del seguenti funzionalità:

chiamate con 32 persone : è ora possibile avviare una videochiamata o una chiamata vocale, direttamente dal dispositivo mobile, coinvolgendo nella medesima fino ad un massimo di 32 persone, quattro volte il numero precedente;

: è ora possibile avviare una videochiamata o una chiamata vocale, direttamente dal dispositivo mobile, coinvolgendo nella medesima fino ad un massimo di 32 persone, quattro volte il numero precedente; invia messaggi o silenzia i partecipanti : la pressione prolungata su un partecipante ingrandirà il feed video o audio e consentirà di disattivare l'audio o inviare messaggi separatamente ed in privato, mantenendo attiva la chiamata di gruppo in corso;

: la pressione prolungata su un partecipante ingrandirà il feed video o audio e consentirà di disattivare l'audio o inviare messaggi separatamente ed in privato, mantenendo attiva la chiamata di gruppo in corso; link alla chiamata: sia che si stia effettuando una chiamata all'ultimo minuto o pianificandone una in largo anticipo, mediante questo aggiornamento è possibile facilmente invitare le persone a una videocall di gruppo condividendo semplicemente il link della chiamata.

Whatsapp è stato anche oggetto di modifiche funzionali, sempre allo scopo di migliorare l’esperienza e rendere la chiamata più fluida:

ora, infatti, è possibile vedere facilmente il nostro interlocutore, anche se la sua videocamera è spenta.

notifiche banner in chiamata: è possibile vedere quando una persona si unisce a una chiamata di gruppo;

picture in picture su iOs: ora in fase di beta test e di previsto lancio nel 2023, è possibile eseguire facilmente il multitasking durante una chiamata grazie alla possibilità di ridurre ad icona il video della chiamata.

Come sempre, tutte le chiamate su WhatsApp rimangono crittografate end-to-end per impostazione predefinita al fine di proteggere la privacy e la sicurezza delle persone.