OnePlus 12, il nuovo flagship del brand, fa il suo esordio in Cina

OnePlus ha presentato ufficialmente il suo ultimo smartphone di punta, OnePlus 12, in Cina. Frutto di un decennio di innovazione, il device presenta una serie di tecnologie rivoluzionarie ed è progettato, sostiene l’azienda, per superare ogni aspettativa, incarnando la filosofia incentrata sulla competitività del prodotto.

Esso rappresenta la perfetta sinergia tra hardware potente e software intelligente. Con la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, il dispositivo offre un incremento del 30% nelle prestazioni della Cpu Kryo e del 25% nella Gpu, garantendo un miglioramento complessivo del 10% nell'efficienza energetica.

Con Ram Lpddr5x e Rom Ufs 4.0, supportate da Ram-Vitalization e Rom-Vitalization, OnePlus12 assicura un'esperienza fluida e veloce anche in scenari di utilizzo intensivo, multitasking e prolungato.

Il telefono vanta anche un display Amoled Super Fluid da 120Hz di refresh rate, 2k di risoluzione e una luminosità di picco di 4500 nit. La ricarica rapida con cavo Supervooc da 100w, la ricarica wireless Airvooc da 50w e il sistema di batterie dual-cell da 5400 mAh collaborano per garantire un utilizzo prolungato del device, anche dopo sessioni impegnative. Inoltre, il nuovo sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity migliora l’area di dissipazione del calore, il materiale di raffreddamento e il design della struttura, assicurando un'esperienza confortevole anche in situazioni ad alte prestazioni.

OnePlus 12 presenta miglioramenti sia nell'hardware che nel software della fotocamera. Dotato del più recente algoritmo Hdr e della fotocamera Hasselblad di quarta generazione, il dispositivo si posiziona come il flagship con le migliori capacità fotografiche nella storia di OnePlus. Il sistema di fotocamera triple, composto da un sensoreprincipale da 50Mp sviluppata in collaborazione con Sony, un teleobiettivo periscopico da 64Mp 3x e una ultra-grandangolare da 48Mp, l’ultimo nato in casa OnePlus offre un'esperienza fotografica di alto livello, catturando dettagli e momenti unici. L'algoritmo HDR contribuisce infine a rendere le immagini realistiche e naturali, rappresentandosfumature di luci e ombre in modo accurato.

Il design dello smartphone, evoluzione del suo predecessore OnePlus 11, si ispira agli orologi di lusso con curve e incavi raffinati. Gli indici del tempo, il quadrante stellato e i caratteri circolari sulla parte della fotocamera simboleggiano il passare del tempo. L'estetica del design, ispirata dalla bellezza della natura, si riflette nella colorazione Flowy Emerald, che armonizza tecnologia e meraviglie naturali, e simboleggia infinite possibilità. I modelli dinamici sulla texture di OnePlus 12, ispirati al movimento dei canali del fiume Dart, esplorano l'essenza affascinante della bellezza naturale.

OnePlus 12 sarà lanciato sul mercato globale all'inizio del 2024 insieme ad altri prodotti del marchio