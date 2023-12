Whatsapp, le chat private ancora più protette con il Codice Segreto

All'inizio di quest'anno WhatsApp ha introdotto la funzionalità del Lucchetto Chat, con l’obiettivo di incrementare la tutela della privacy, applicando una protezione a conversazioni selezionate, che diventeranno accessibili così solo tramite password o autenticazione biometrica. L’ultima release pubblicata dal Team di sviluppo del poplare servizio di messaggistica, aggiunte alla feature il codice segreto, un ulteriore layer di sicurezza alle chat che risulteranno più difficili da trovare se, accidentalmente, altre persone dovessereo avere accesso al nostro smartphone o se ci capita di condividerlo con altri persone.

Allo scopo, dunque, di aggiungere un ulteriore livello di protezione alle nostre chat selezionate, l’aggiunta di uncodice segreto darà la possibilità di impostare una specifica password dedicata esclusivamente a questa funzione, diversa da quella che utilizziamo per sbloccare il telefono.

Inoltre, sarà possibile nascondere la cartella Chat contrassegnata con il lucchetto e non farla apparire nell'elenco delle chat, in modo da poterla visualizzare solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. Se questa ultima opzione non dovesse sofddisfare le nostree esigenze, possiamo sempre scegliere di lasciare la visualizzazione della chat privata nell’elenco delle chat. Per l’attivazione del lucchetto ad una nuova chat, bastasemplicemente tener premuto lo spazio contenente la chat anziché accedere alle impostazioni.

La community globale deve aver apprezzato molto la funzione Lucchetto Chat e questo ha spinto il Team di sviluppo ad introdurre il codice segreto, per rendere questa funzione ancora più utile. Whatsapp precisa infine che l’implementazioen della nuova funzione Codice Segreto sarà implementata gradualmente in tutto il mondo.