Xiaomi, annunciati in Cina i nuovi flagship

Durante il suo più importante evento annuale, dello scorso 11 dicembre, Xiaomi ha lanciato in Cina la serie 13 dei suoi smartphone flagship.

Ambedue i modelli (13 e 13Pro) presentano un nuovissimo design in stile minimalista che evidenzia però le potenti capacità tecnologiche. Creata in quattro colorazioni classiche e accattivanti, White, Black, Flora Green e Mountain Blue, la versione 13 adotta uno schermo piatto, con bordi piatti in tinta per un frontale pulito e di forte impatto visivo. Xiaomi 13 Pro, al contrario, presenta un corpo in ceramica a doppia curvatura ed è anch’esso disponibile in quattro colori. Inoltre, il colore blu dei due modelli presenta un nuovo materiale nanotecnologico, appositamente sviluppato , dal tocco morbido e una consistenza fine; in aggiunta è resistente alla fotodegradazione e al peeling anche in caso di esposizione prolungata alla luce solare e l’intera serie offre la protezione Ip68.

Entrambi i flagship sfoggiano i migliori display della categoria. Xiaomi 13 presenta un rapporto schermo-corpo al 93,3% con un display Amoled da 6,36 pollici, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e cornici ultrasottili da 1,61 mm. Il 13 Pro invece, sfoggia un display a doppia curvatura più grande da 6,73 pollici Amoled. Tutti i display hanno eccellenti capacità Hdr, con una luminosità a schermo intero fino a 1.200 nit e una luminosità di picco fino a 1.900 nit.

Xiaomi 13

La serie Xiaomi 13 vanta gli ultimi processori di punta a 4 nm di Qualcomm, la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2. La nuova architettura apporta miglioramenti alle prestazioni del 37% riducendo al contempo il consumo energetico del 47%. La nuovissima Gpu Adreno migliora le prestazioni del 42% riducendo al contempo il consumo energetico del 49%. Entrambi i dispositivi sono dotati della più recente memoria Lpddr5x e memoria flash Ufs 4.0, una configurazione alla pari con i processori desktop, per quanto riguarda la lettura, e un netto salto in avanti per la fotografia computazionale.

I Xiaomi 13 sono anche dotati di obiettivi ottico professionale Leica; la fotocamera principale di Xiaomi 13 Pro è dotata di un sensore ultra wide Imx989 da 1 pollice con un obiettivo ottico professionale Leica da 23 mm ƒ/1.9. La fotocamera del 13 invece, è dotata di un sensore Imx800 con un obiettivo ottico professionale Leica da 23 mm ƒ/1.8.

Tutta la serie 13 è dotata poi di un nuovo teleobiettivo con lunghezza focale Leica da 75 mm che rende i ritratti meno distorti e mette in risalto i soggetti. Inoltre, il sistema Master-lens offre un obiettivo verticale da 75 mm per simulare la profondità di campo ridotta e riprodurre un effetto bokeh unico.

Leica Authentic Look, uno dei due stili fotografici della serie 13, preserva il contrasto tra chiaro e scuro e un accurato bilanciamento del bianco dell'immagine, evitando significative distorsioni di luce e colore e perseguendo un equilibrio preciso della fotografia computazionale, per catturare l'immagine senza alcuna distorsione. Le foto scattate in questa modalità possono essere utilizzate direttamente, ma lasciano anche spazio per regolazioni post-produzione. Leica Vibrant Look è uno stile di imaging che mantiene la precisione del colore, mentre effettua regolazioni moderate di luminosità e saturazione.

La serie Xiaomi 13 offre anche ai creatori professionisti un'elevata libertà creativa. La modalità Pro dell'app fotocamera consente la regolazione manuale dei parametri di ripresa e supporta lo scatto di foto in formato Raw a 10 bit calibrate da Adobe Labs, video Hdr Dolby Vision 4K a 10 bit e video Log 4K a 10 bit.

Xiaomi 13 è dotato di una batteria da 4.500 mAh, con la più alta densità di energia a parità di potenza. Supporta anche la ricarica cablata da 67 W e la ricarica wireless da 50 W. Xiaomi 13 Pro è dotato invece di una batteria da 4.820 mAh e supporta la ricarica cablata da 120 W e la ricarica wireless da 50 W.

Attendiamo comunicazioni dal produttore sulla data del debutto della serie 13 in Europa.