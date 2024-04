«Sole caldo, acqua cristallina e case bianche dalla cupola blu: ecco Santorini. Ma non sono andata in Grecia per visitarla»

Una giovane donna di nome Yasmin von Roon ha visitato la magnifica Santorini senza andare in Grecia, bensì in Cina. Per aumentare il proprio turismo, infatti, la Cina ha deciso di riprodurre l'isola greca nel suo territorio, con lo stesso clima e l'acqua azzurra sullo sfondo.

La tiktoker Yasmin di 27 anni ha documentato sui social il suo viaggio nella falsa Santorini: una riproduzione in minuatura dell'isola greca che si trova nella provincia dello Yunnan, in Cina. La versione cinese somiglia moltissimo all'originale Santorini: edifici e sentieri bianchi, cupole dipinte di blu intenso, piante in fiore e un'offerta di bevande e cibi tipicamente mediterranei. È stata costruita sul lato della catena montuosa Cangshan chiamato Ideal State of Dali e affaccia sul lago Erhai. Non c'è la vista sul mar Egeo, ma questa riproduzione ha tratto in inganno molti utenti sui social.

La Santorini cinese conquista tutti

La falsa Santorini è già una meta popolare per i cinesi, soprattutto per la realizzazione di romantici matrimoni, per chi non può permettersi un viaggio in Europa e per gli influencers asiatici che cercano un posto non troppo lontano per scattare foto dal sapore mediterraneo. La tiktoker italo-tedesca è venuta a conoscenza della falsa Santorini grazie ai social e mentre si trovava in viaggio accanto alla città di Dali ha deciso di vedere con i suoi occhi quanto la riproduzione fosse fedele all'originale. Yasmin ha raccontato, in un video, di essere stata sorpresa soprattutto dalla presenza di un forte vento e dal clima soleggiato, tipici della vera isola.