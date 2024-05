Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni, ma non ci crede e torna al bar a verificare. Chi è il fortunato

Una giornata qualsiasi è diventata indimenticabile per un giovane imprenditore di Faenza, nella provincia di Ravenna. Sabato 27 aprile, presso il Bar Tabacchi Matrix situato in via Forlivese 44/46, noto come Bar della Punta nel borgo Durbecco, è stata realizzata una delle vincite più cospicue mai registrate in città con il Gratta e Vinci: ben 2 milioni di euro da un biglietto di Turbo Cash costato soltanto 10 euro.

Il biglietto milionario

Il proprietario del bar, di origine cinese, ha raccontato l'emozionante sequenza degli eventi.

Il cliente, abituale frequentatore del locale, ha acquistato il biglietto come faceva occasionalmente. Invece di grattarlo subito, ha preferito attendere di tornare a casa. Una volta scoperta la combinazione vincente non è riuscito a credere ai suoi occhi ed è tornato al locale per verificare se fosse stato davvero così fortunato: «Quando abbiamo verificato il biglietto insieme e abbiamo visto l'importo, è stato sopraffatto dall'emozione», ha detto il titolare del bar al Corriere della Sera. Dopo aver realizzato la portata della sua vittoria, il fortunato vincitore si è visibilmente commosso e ha ringraziato profondamente colui che gli aveva venduto il biglietto. Resta da vedere se la tradizione di ricompensare chi ha contribuito alla sua fortuna sarà onorata in questo caso. Il giovane imprenditore ora si trova di fronte alla possibilità di utilizzare questa notevole somma per trasformare significativamente la sua vita.