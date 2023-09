Terremoto fra Romagna e Toscana, scossa di magnitudo 5.1: epicentro a Marradi, gente in strada

Terremoto fra la Romagna e la Toscana alle 5.10, scossa di magnitudo 5.1: epicentro a Marradi, cittadina dell'appennino della Romagna che fa parte della provincia di Firenze, gente in strada anche a Faenza, in provincia di Ravenna. La scossa è stata avvertita anche ai piani bassi in tutta la Romagna, in particolare a Forlì, e anche a Bologna e Firenze.

Oggi a Forlì è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

La scossa più forte, quella delle 5.10, di magnitudo 4.8, è stata anticipata da una scossa 3.3 alle 4.38 e seguita da altre fino a 2.5.

L'epicentro è a Marradi, 3mila abitanti, a metà strada tra Faenza (Ravenna) e Firenze. Qui in tanti sono scesi in strada perché la scossa principale è stata veramente forte.

L'epicentro della scossa più forte, inizialmente considerata di magnitudo 5.1 e poi 4.8, è stato individuato dall'Ingv a 8 chilometri di profondità e a 3 chilometri a sud ovest di Marradi, cittadina in Romagna della provincia di Firenze. Siamo nella valle del Lamone, quella fra le più sconvolte dalle alluvioni di maggio.