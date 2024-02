Sofia Cela muore a cinque anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore. Il papà: «Ci ha dato tantissimo»

Dopo aver lottato per due anni contro un tumore, la piccola Sofia Cela si è arresa. La bimba di 5 anni è morta uccisa di un neuroblastoma, un cancro maligno che colpisce specialmente i piccoli. Sofia dagli occhi dolcissimi - come la ricordano tutti quelli che le hanno voluto bene - era in cura a Padova, all'ospedale pediatrico specializzato nelle malattie oncologiche. Ai piccoli pazienti aveva donato tanti cuori per San Valentino.

Come riferisce il Gazzettino è stata grande la solidarietà di Bibiano, la frazione di Godega di Sant'Urbano dove Sofia viveva, nell'aiutare i genitori della piccola nel sostenere le costose cure.

Alexander, il papà di Sofia, è di origini albanesi, la mamma è marocchina e la famiglia era perfettamente integrata da anni nella comunità locale. La bambina, come la sorella minore, frequentava la scuola materna parrocchiale. Poi negli ultimi due anni in quella scuola l'hanno vista sempre meno, per colpa della drammatica malattia. Il neuroblastoma è un tumore che colpisce i neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico. «Sofia ci ha sempre dato tantissimo», ha detto in lacrime papà Alexander.