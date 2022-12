FreeBuds 5i, la migliore tecnologia di Huawei per un ascolto di qualità

Huawei ha annunciato il lancio ufficiale delle FreeBuds 5i, la nuovissime cuffie auricolari True Wireless Stereo (Tws) disponibili sullo store ufficiale a partire dal 9 gennaio 2023.

Grazie a qualità audio, design e versatilità, FreeBuds 5i si propongono come gli auricolari più ricchi di funzionalità tra quelli compresi nella fascia di prezzo al di sotto di 100 euro.

Esse ereditano, infatti, la qualità del suono certificata Hi-Res e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (Anc) dalla serie FreeBuds, a cui uniscono stile e design, equalizzazione e la funzionalità Dual Device, che consente la connessione tra diversi dispositivi - smartphone, tablet, Pc e Watch - e sistemi operativi diversi come quali Android, iOS e Windows.

È così possibile passare dall’ascolto della propria musica preferita, a una riunione o a una chiamata senza cambiare manualmente la connettività tra un device e l’altro.

Disponibili nelle colorazioni Isle Blue, Nebula Black e Ceramic White, le FreeBuds 5i si contraddistinguono per un design lineare ed una texture ottenuta con tecniche di rivestimento a getto d'inchiostro che ne conferiscono un aspetto elegante.

Il peso di soli 4,9gr. conferisce alle FreeBuds 5i leggerezza e comodità quando indossate, anche per periodi di tempo prolungati. La struttura degli auricolari misura in lunghezza 29mm, 7 in meno rispetto alla precedente versione, il che li rende ancora più adattabili alla forma dell'orecchio. Certificati Ip54, i nuovi in-ear di Huawei resistono ad acqua e polvere garantendo l’utilizzo in ogni situazione. Infine, la ricarica garantirà un uso prolungato fino a 28 ore con custodia di ricarica e la possibilità di utilizzo fino a 4 ore con solo 15 minuti di ricarica rapida.

Huawei FreeBuds 5i saranno disponibili al prezzo di 99,90 euro su Huawei Store. Fino all’8 gennaio 2023 inoltre, sarà possibile ottenere un coupon sconto in anticipo del valore di 10,00 euro, utilizzabile sull’acquisto dal 9 al 31 gennaio 2023.