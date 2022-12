Al prossimo Ces 2023 di Las Vegas Lenovo presenterà interessanti novità

In vista dell’annuale appuntamento fieristico di Las Vegas, Lenovo ha presentato i nuovi laptop ThinkPadX1 con materiali riciclati, il software Lenovo Commercial Vantage aggiornato e la nuova applicazione Lenovo View, basata su tecnologia di computer vision avanzata per aumentare la qualità delle immagini e dei video e gli strumenti di collaborazione, la sicurezza e il benessere digitale.

In linea con l’obiettivo di raggiungere il net-zero entro il 2050, Lenovo inoltre, prosegue verso un modello di produzione basato sull’economia circolare, aumentando l'utilizzo di materiali riciclati nei propri prodotti e negli imballaggi e collaborando, con i partner del settore, per aumentare l'efficienza energetica dei dispositivi.

ThinkPad X1

Nell’anno di celebrazione dei 30 anni di ThinkPad, il brand continua a evolversi definendo nuovi standard in termini di durata, produttività, prestazioni e user experience. In una nuova era del computing, in cui è sempre più importante contribuire a creare un futuro sostenibile, i nuovi ThinkPad riflettono l’attenzione di Lenovo all'obiettivo net-zero utilizzando materiali riciclati tra i quali l’allumino e il megnesio.

Così nascono ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8, prodotti continuano a distinguersi in termini di prestazioni e produttività, combinate a un design unico che unisce formato e funzionalità alle specifiche tecnologiche di eccellenza. I nuovi ThinkPad X1 contribuiscono a creare un ambiente altamente produttivo ed efficiente. Oltre alle funzionalità di tutela del benessere digitale, il display a bassa emissione di luce blu contribuisce a ridurre l'affaticamento e la stanchezza degli occhi, mentre le funzionalità video, migliorate dall’Intelligenza Artificiale e quelle smart, offrono un'esperienza audio coinvolgente.

Progettati su piattaforma Intel Evo, i portatili sono dotati della nuovissima generazione di processori Intel Core i7 con Intel vPro e possono essere configurati con un massimo di 64gb di Ram Lpddr 5 per coloro che svolgono attività computazionali che richiedono molta memoria. Per completare la configurazione, sono disponibili anche una tastiera full-size e un mouse wireless ricaricabili.

Mini-monitor Led ThinkVision

Per ampliare la gamma di prodotti mini-Led, Lenovo porterà al Ces 2023 anche i nuovi monitor ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30. Retroilluminati da migliaia di Led miniaturizzati, questi dispositivi sono dotati di 1.152 zone di oscuramento che riducono al minimo l'effetto alone che può comparire intorno agli oggetti sullo schermo e consentono di ottenere un contrasto cromatico più deciso con neri profondi e aree illuminate intense. Disponibili con schermi da 27 e 31,5 pollici, i ThinkVision Mini Led supportano i formati Hdr10 e Hlg e sono certificati DisplayHdr1000 per raggiungere una luminosità di picco di 1200 nit. Incredibilmente intuitivi, questi monitor propongono anche sensori di rilevamento umano e di luce a risparmio energetico che oscurano automaticamente lo schermo quando l'utilizzatore si allontana e possono regolare la luminosità dello schermo in base alla quantità di luce ambientale rilevata.

monitor ThinkVision VoIp

Non mancheranno i monitor ThinkVision VoIP di ultima generazione, che offrono funzioni integrate e mirate in grado di migliorare e semplificare l'esperienza delle riunioni virtuali. Grazie alla fotocamera ad alta definizione da 5MP con obiettivo a infrarossi (Ir) e obiettivo Rgb separato, all'otturatore per la privacy, ai doppi microfoni integrati con cancellazione del rumore ambientale e ai due altoparlanti integrati da 5w, è possibile godere di un'esperienza di videochiamata più nitida e completa. La novità di questa generazione, tuttavia, è un pulsante dedicato a Microsoft Teams che avvia immediatamente l'applicazione di videochiamata.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8 saranno disponibili in Italia da luglio 2023. I prezzi saranno comunicati di seguito. Attendiamo anche le comunicazioni del brand in merito alla disponibilità di ThinkVision Mini Led P27pz-30 e P32pz-30 e relativi prezzi. Per i ThinkVision Voip invece, Lenovo li renderà disponibili da maggio 2023 con prezzi che dovrebbero oscillare da 199 a 359 euro (+Iva), a seconda della configurazione.

Continueremo a seguire da vicino le ulteriori novità che Lenovo ha in calendario di presentare al prossimo Ces di Las Vegas.